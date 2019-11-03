Mersin haberleri: Tamire getirilen lüks araç ile kaza yapan çırak ve arkadaşı yaralandı! Tamire getirilen lüks araç ile kaza yapan çırak ve arkadaşı yaralandı Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı. Kaportacıda çırak olarak çalışan 13 yaşındaki çocuğun, kaporta tamiri için bırakılan lüks otomobille kaza yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi 03 Kasım 2019, 11:18 Son Güncelleme: 03 Kasım 2019, 11:18 IHA