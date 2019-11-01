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Bursa haberleri: Bursa’da sis yüzünden 16 araç birbirine girdi!0

Bursa’da sis yüzünden 16 araç birbirine girdi: 5 kişi yaralandı

Bursa-Ankara karayolunda yoğun sis yüzünden 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kapanan Bursa - Ankara karayolunu tekrar trafiğe açabilmek için harekete geçen trafik ekipleri hurdaya dönen araçları yoldan kaldırabilmek için seferber oldu.

Haber Merkezi IHA
Trafiğe neden olan kazalı araçlar yollardan kaldırılıyor.
Trafiğe neden olan kazalı araçlar yollardan kaldırılıyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kestel ile İnegöl ilçeleri arasında Turan Köy rampasında meydana geldi.

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İddiaya göre İnegöl İstikametinden Bursa istikametine seyreden araçlar Turan Köy rampası inişinde yoğun sis sebebiyle yavaşlayınca arkadan gelen araçlar öndekilere çarptı.

Havadaki sisten dolayı araçlar birbirine girdi.

Hurdaya dönen araçları kaldırmak için çalışma başlatıldı

16 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişi de olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kapanan Bursa - Ankara karayolunu tekrar trafiğe açabilmek için harekete geçen trafik ekipleri hurdaya dönen araçları yoldan kaldırabilmek için seferber oldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kazada 5 kişi yaralandı.

Kazaya giren bazı araçlar hurdaya döndü.

Olay yerine sağlık ekipleri yetişti.

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