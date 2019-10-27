Gündem Ankarada 10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı
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Ankara haberleri: 10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Ankara'da 10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Ankara'da üç ilçeden son 10 günde toplam beş otomobil çalan beş kişi, yapılan 'otostop' operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi IHA
Şahıslardan birinin akaryakıt istasyonunda arabanın camından uzattığı kolunda bulunan dövme dikkat çekti.
Şahıslardan birinin akaryakıt istasyonunda arabanın camından uzattığı kolunda bulunan dövme dikkat çekti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinden son 10 günde park halindeyken çalınan beş otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Araçların çalındığı bölgelerde geniş çaplı inceleme başlatan ekipler çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek, otomobilleri çalan şahısları tespit etti.

Son 10 günde toplam beş otomobil çalan beş kişi, yapılan 'otostop' operasyonuyla yakalandı.

Boynundaki dövme sayesinde yakalandı
GÜNDEM
Boynundaki dövme sayesinde yakalandı

Kolundaki dövme yakalattı

Ayrıca, polis tarafından güvenlik kameralarında yapılan detaylı inceleme sonucunda, şahıslardan birinin akaryakıt istasyonunda arabanın camından uzattığı kolunda bulunan dövme dikkat çekti. Dövme detayından yola çıkan polis ekipleri, şahsı tespit etti.

Kadın hırsız 'Cansu' dövmesinden yakalandı
GÜNDEM
Kadın hırsız 'Cansu' dövmesinden yakalandı

Araçların çalındığı bölgelerde geniş çaplı inceleme başlatan ekipler çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek, otomobilleri çalan şahısları tespit etti.

Polis, düzenlediği “Otostop” operasyonu ile araçları çaldığı tespit edilen E.K., M.A., M.E., H.İ.Ş. ve G.K’yi yakaladı. Gözaltına alınan beş şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızların, otomobillere ait akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçaları sökerek başka kişilere sattıkları belirlendi.

Öte yandan hırsızların, otomobillere ait akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçaları sökerek başka kişilere sattıkları belirlendi.

Öte yandan hırsızların, otomobillere ait akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçaları sökerek başka kişilere sattıkları belirlendi.

Polis ekipleri, çalışmanın ardından bulunan otomobilleri ve otomobillerden sökülen parçaları, sahiplerine teslim etti.

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı
FOTOĞRAF 16
Title
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinden son 10 günde park halindeyken çalınan beş otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
Title
Araçların çalındığı bölgelerde geniş çaplı inceleme başlatan ekipler çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek, otomobilleri çalan şahısları tespit etti.
Title
Ayrıca, polis tarafından güvenlik kameralarında yapılan detaylı inceleme sonucunda, şahıslardan birinin akaryakıt istasyonunda arabanın camından uzattığı kolunda bulunan dövme dikkat çekti.
Title
Dövme detayından yola çıkan polis ekipleri, şahsı tespit etti.
Title
Polis, düzenlediği “Otostop operasyonu ile araçları çaldığı tespit edilen E.K., M.A., M.E., H.İ.Ş. ve G.K'yi yakaladı.
Title
Gözaltına alınan beş şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Title
Öte yandan hırsızların, otomobillere ait akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçaları sökerek başka kişilere sattıkları belirlendi.
Title
Polis ekipleri, çalışmanın ardından bulunan otomobilleri ve otomobillerden sökülen parçaları, sahiplerine teslim etti.
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Title
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı
Ankara'da üç ilçeden son 10 günde toplam beş otomobil çalan beş kişi, yapılan 'Otostop' operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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