Tarih ve saat veren Ankara Valiliğinden yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

AKOM ve AFAD’dan yağış ve tam fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji’nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılar ardı ardına geliyor. Peki İstanbul'da fırtına saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul hava durumu.