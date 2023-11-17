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Tarih ve saat veren Ankara Valiliğinden yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, X hesabından yaptığı paylaşım ile kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan paylaşımda yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği, yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

19:24 - 17/11/2023 Cuma
AA
Ankara (Arşiv)

Ankara (Arşiv)

Ankara Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği, yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.




#Ankara Valiliği
#gök gürültülü sağanak uyarısı
#Ankara
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