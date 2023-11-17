|
Özgün

AFAD ve AKOM’dan uyarı üstüne uyarı geldi: İstanbul’da yarın hem sağanak yağış hem kuvvetli fırtına bekleniyor

AKOM ve AFAD’dan yağış ve tam fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji’nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılar ardı ardına geliyor. Peki İstanbul'da fırtına saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul hava durumu.

17:14 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 17:16 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış için uyarılar art arda geldi

İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış için uyarılar art arda geldi

Meteoroloji Hafta sonu boyunca ülke çapında beklenen kuvvetli fırtına ve yoğun yağışlar konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Meteoroloji,
ve çevre illerde hafta sonu rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara ve Ege bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinde çok kuvvetli olacak.

İstanbul'da fırtına saat kaçta başlayacak?

Kuvvetli yağışlar yarın akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece, İstanbul'da ise pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Ege Bölgesi'nde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Kütahya ve Denizli, akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın akşam, Afyonkarahisar'da ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, hortum riski, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AKOM'dan hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Iİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geldiğini, sıcaklıkların da fırtına ile birlikte 8-10 derecelere düşeceğini duyurdu. İBB AKOM verilerine göre, İstanbul'a hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı sistemi giriş yapacak. Sistemin etkisi ile rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Lodos yönünden, Pazar erken saatlerden itibaren ise Karayelden, kuzey bölgelerde kısa süreli hamlelerle tam fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.


#istanbul
#isanbul hava durumu
#meteoroloji
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri