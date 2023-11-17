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Fırtına öncesi uçuşlar tek tek iptal edildi? İşte THY iptal edilen seferler

Türk Hava Yolları, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

15:24 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 15:34 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
THY, fırtına nedeniyle yarınki 40 seferi iptal etti.

THY, fırtına nedeniyle yarınki 40 seferi iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Cumartesi günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dışında yurt genelinde sağanak beklendiği öğrenildi. Başkent'te gündüz sıcaklığın 15, İstanbul'da 16 ve İzmir'de 18 derece olacağı belirtildi. Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor.




#thy
#thy iptal edilen seferler
#Türk Hava Yolları
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Fırtına öncesi uçuşlar tek tek iptal edildi? İşte THY iptal edilen seferler