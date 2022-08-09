Gündem Tarihi Balıklı Rum Hastanesi yangınında 97 ton moloz çıktı
İSTANBUL

Tarihi Balıklı Rum Hastanesi yangınında 97 ton moloz çıktı

Balıklı Rum Hastanesi’nde 4 Ağustos’ta çıkan yangında Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı 287 personel ve yönetici görev aldı. 350 ton su takviyesi, hasta nakilleri ve yangın sonrasında 97 bin 700 kg moloz ve yanık malzemenin döküm sahasına taşındığı olay yerinde çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları hala devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Herhangi bir hastamıza bir zarar gelmemiş olması en büyük tesellimiz. Zeytinburnu’muza İstanbul’umuza çok geçmiş olsun” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Tarihi Balıklı Rum Hastanesi yangınında 97 ton moloz çıktı
Ekipler hastaların ve içeride patlamaya sebep olacak materyallerin tahliyesini hızla sağladı.

4 Ağustosta Balıklı Rum Hastanesi’nde saat 13.00 sularında başlayan yangına müdahale için Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı Zabıta, Fen İşleri, Sağlık ve Çevre Koruma Müdürlükleri tüm imkânlarını seferber etti.

"Herhangi bir hastamıza zarar gelmemiş olması ol en büyük tesellimiz"

Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi Yaşlı Bakım Bölümü’nde çıkan yangına müdahale için Belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Belediyemizin bütün birimlerini burada görevlendirdik. 104 yaşlı ve hastanın tahliyesi ise hastane personeli tarafından sağlandı. İl Sağlık Müdürümüz, Valimiz, Sağlık Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız yangının ilk anından itibaren burayı yakından takip etti. Bina büyük bir hasar aldı. Fakat bunun hiçbir önemi yok. Herhangi bir hastamıza bir zarar gelmemiş olması en büyük tesellimiz. Zeytinburnu’muza İstanbul’umuza çok geçmiş olsun. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Yangında Zeytinburnu Belediyesi seferber oldu

İlçede yükselen itfaiye, ambulans seslerinin duyulması üzerine ekiplerle irtibat kuran Zabıta Müdürlüğü 102 personel ile Balıklı Rum Hastanesi’ne intikal etti. Ekipler hastaların ve içeride patlamaya sebep olacak materyallerin tahliyesini hızla sağladı.

İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın
GÜNDEM
İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

8 Arazöz yanan tarihi hastaneye 350 ton su taşıdı

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, sokak yıkaması yapan 8 adet arazöz ile yangın mahalline intikal ederek itfaiyeye 350 ton su takviyesi sağladı.

Ambulans ve araçların yoğunluk oluşturması üzerine Zeytinburnu Belediyesi Fen İşleri ekipleri kepçe ile yangına müdahaleyi hızlandırmak ikinci bir müdahale yolu da açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan Balıklı Rum Hastanesi Başhekimini telefonla aradı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan Balıklı Rum Hastanesi Başhekimini telefonla aradı

Sabaha kadar yangın bölgesinde nöbet tutuldu

İtfaiye ekipleri ayrıldıktan sonra olay günü sabaha kadar bölgede görev alan Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri söz konusu yangının yeniden alev alması üzerine ivedilikle bölgeye itfaiyeyi çağırarak yangının tekrar çıkmasına engel oldu.

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Balıklı Rum Hastanesi’nde yatan hastaları Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne hasta nakillerini gerçekleştirdi. Ayrıca hayvan nakil araçları yangından etkilenen hayvanlara müdahale için sahada görev aldı.

Yangından kalan enkazı kaldırmak üzere 95 personelin görev aldığı çalışmada 97 bin 700 kg moloz, kül ve yanık malzeme İBB Kemerburgaz döküm sahasına taşındı.

Zeytinburnu Belediyesi ekipleri Balıklı Rum Hastanesi’nde çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına halen devam ediyor.
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