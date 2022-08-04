İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastane önünde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yaralı ya da can kaybı söz konusu değil. Yangının sebebini şuan bilmiyoruz. İtfaiye ekiplerinin vereceği rapor yangını sebebini ortaya koyacak. 104 yaşlı ve hasta tahliye edildi" dedi.

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