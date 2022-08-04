İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
OYNAT 01:38
Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy TVNET'e konuştu: Balıklı Rum Hastanesi'ndeki herkes tahliye edildi
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. TVNET'e konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yangına ilişkin son durumu aktardı.
Hastalar tahliye edildi
Balıklı Rum Hastanesi'nin huzurevi bölümünde yangının çıktığı belirtiliyor.
Bazı hastalar tekerlekli sandalyede, bazıları da kucakta dışarı çıkarıldı.
Ölü ve yaralı yok
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "100 kişiyi tahliye ettik, içeride kalan hasta ve yaşlı yok" açıklamasını yaptı.
Hastane Başhekimi çıkan yangınla ilgili olarak ölü ve yaralı olmadığını açıkladı.
OYNAT 01:44
Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye ediliyor.
Ali Yerlikaya: Yangının sebebini bilmiyoruz
Hastane önünde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yaralı ya da can kaybı söz konusu değil. Yangının sebebini şuan bilmiyoruz. İtfaiye ekiplerinin vereceği rapor yangını sebebini ortaya koyacak. 104 yaşlı ve hasta tahliye edildi" dedi.
FOTOĞRAF 13
Yangın, Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 155 Sokak’ta çıktı. İddiaya göre, 3 katlı metruk binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten alevler yükselmeye başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler yan binaların çatısına kadar çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Büyüyen alevleri güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri yan binalara sirayeti engelledi.
Yoğun bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışması yaptı.
Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yangın çerçevesinde güvenlik önlemi aldı.
Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sirayeti ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu engellendi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sirayeti ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu engellendi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sirayeti ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu engellendi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sirayeti ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu engellendi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sirayeti ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu engellendi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sirayeti ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu engellendi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sirayeti ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu engellendi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi’de korkutan yangın: Diğer binalara sıçraması güçlükle önlendi
Sultangazi'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yan binalara sıçrama tehlikesi yürekleri ağza getirdi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.