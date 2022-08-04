Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan Balıklı Rum Hastanesi Başhekimini telefonla aradı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıkmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti.

Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi.

GÜNDEM İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdi.

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OYNAT 00:37 İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında çatının çökmesi kamerada Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle Yangın çıktı. Yangında alevler çatıyı sararken, hastanenin içi dumanla doldu. İhbarların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında, 17 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 iş makinası, 9 ambulans, 3 AFAD aracı, 50 arama kurtarma personeli, 215 itfaiye personeli, 105 zabıta personeli, 102 emniyet personeli de görev yaptı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. Yangında tarihi hastanenin çatısı çöktü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:31 İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor. Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi. Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri ise binada halen içeride çalışan itfaiye erlerinin olması ve tarihi yapıda çökme riski oluşabileceği düşüncesiyle geri gönderildi. Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü. BiP'te paylaş

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