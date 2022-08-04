Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan Balıklı Rum Hastanesi Başhekimini telefonla aradı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan Balıklı Rum Hastanesi Başhekimini telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan Balıklı Rum Hastanesi Başhekimini telefonla aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıkmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti.

Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi.

İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın
GÜNDEM
İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdi.

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında çatının çökmesi kamerada
OYNAT 00:37
İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında çatının çökmesi kamerada
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle Yangın çıktı. Yangında alevler çatıyı sararken, hastanenin içi dumanla doldu. İhbarların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında, 17 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 iş makinası, 9 ambulans, 3 AFAD aracı, 50 arama kurtarma personeli, 215 itfaiye personeli, 105 zabıta personeli, 102 emniyet personeli de görev yaptı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. Yangında tarihi hastanenin çatısı çöktü.

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
OYNAT 00:31
İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor. Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi. Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri ise binada halen içeride çalışan itfaiye erlerinin olması ve tarihi yapıda çökme riski oluşabileceği düşüncesiyle geri gönderildi. Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nde yangında can pazarı
FOTOĞRAF 11
Title
İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Title
Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.
Title
Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.
Title
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Title
Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi.
Title
Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nde yangında can pazarı
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edilirken, çatısı alev alev yanan hastane drone ile görüntülendi.


Yıllık kazancı 300 bin TL

Yıllık kazancı 300 bin TL

Çay bahçesine mavi yemiş dikti.
Üniversiteli öğrenciler yaptı

Üniversiteli öğrenciler yaptı

​Selçuk Bayraktar'ı örnek aldılar: Silah olarak da kullanılacak.
BahçelidenKPSS tepkisi

Bahçeli'den
KPSS tepkisi

'20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli'

Sürücüsüz otobüsler dünyanın gözdesi olma yolunda.

​Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, YAŞ kararlarını duyurdu.

​'Sıra diğer ülkelere gelebilir'

30 yıl önce vefat eden kuzeninin mezarını ararken buldu.

​Uyarı üstüne uyarı geliyor: Dışarı çıkmayın.

​180 milyon doları çöpe attı

ÖSYM Başkanı Ersoy: Yeni takvim 17 Eylül'de başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.