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Gündem Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
KAYSERİ

Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı (76) elleriyle boğarak öldüren İsmail Alkız (32), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun tutuklandı
Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun tutuklandı.

Olay, iki gün önce, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alkız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Havva Ruhcan ise ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu: Polis 'intikam alındı' notu paylaşan saldırganların peşinde
FOTOĞRAF 22
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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre Kasımpaşa tribün liderlerinden 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için evden çıktı.
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ÇAPRAZ ATEŞE ALINARAK ÖLDÜRÜLDÜ<br><br>Ustahüseyin yaşadığı binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak silahlı saldırıya uğradı.
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Olay sonucunda ise Ustahüseyin göğsüne ve sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.
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TRİBÜN LİDERİNE KANLI PUSU KAMERADA<br><br>Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
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Görüntülerde, vatandaşlar sokak üzerinde yürüyor.
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Ustahüseyin ise sokakta arkadaşlarıyla sohbet ediyor.
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Bir süre sonra otomobil ve motosiklet sokağa girerek ilerliyor.
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İlk olarak otomobildeki saldırgan aracın kapısını açarak Ustahüseyin’e ateş açıyor.
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Hemen ardından gelen motosikletli ise çapraz ateşe alarak ikinci ateşi açıyor.
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Saldırganlar hızla uzaklaşırken, Ustahüseyin ise yere yığılıyor.
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Vatandaşlar ise panikle etrafa kaçışıyor.
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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ<br><br>Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yüksel Ustahüseyin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.<br><br>Hemen ameliyata alınan Ustahüseyin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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POLİS “İNTİKAM ALINDI” NOTU PAYLAŞAN SALDIRGANLARIN PEŞİNDE<br><br>Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
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Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin S.S. ve B.B. olduğunu tespit etti.
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Saldırgan S.S.’nin sosyal medya hesabından “intikam alındı” notunu paylaştığı ortaya çıktı.
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Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adreslerine yaptığı baskınlarda saldırganları bulamadı.<br><br> Polisin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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OLAYDAN SAATLER ÖNCE SİLAHINA EL KONULMUŞ<br><br><br>Öte yandan aile, yakınları ve taraftarlar tarafından hastane morgundan cenazesi alınan Yüksel Ustahüseyin, önceki gün Büyük Piyalepaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tuzla’da toprağa verildi.
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Diğer yandan Yüksel Ustahüseyin’in olaydan saatler önce polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında ruhsatsız tabancasına el konulduğu ve Ustahüseyin’in serbest kaldığı ortaya çıktı.
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Ustahüseyin’in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu: Polis 'intikam alındı' notu paylaşan saldırganların peşinde
Beyoğlu'nda Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara gideceği esnada eşi ile çocuklarının gözü önünde otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından açılan çapraz ateşle öldürüldü. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri sosyal medyadan “intikam alındı" notunu da paylaşan kimliklerini tespit ettiği saldırganların peşine düştü.

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