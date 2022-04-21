Beslediği köpek çocuklara saldırdı: Çıkan kavga cinayetle bitti

'ONLARI UNUTMUŞ...'<br><br>Aynı tweetin altına komedyen Şahan Gökbakar da \"Bir kaç tane daha var, onları unutmuş. Eklese daha vurucu olabilirdi\" şeklinde yorum yaptı.<br>

'Hoşt' tartışması: Yıldız Tilbe'den sokak köpeklerini eleştirdiği için kendisini hedef alanlara sert tepki

Başıboş sokak köpekleri, çocuklar başta olmak üzere saldırdıkları insanların ölmesine ve yaralanmasına neden olurken, ünlü isimlerin de bu konudaki tartışmaları gündemden düşmüyor. Sokak köpeklerinin başıboş bırakılmaması ve bakım altında olmaları gerektiğini savunan Yıldız Tilbe de birçok ismin hedef tahtasına koyduğu isim oldu. Son olarak Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanlarına yönelik yaptığı paylaşım sonrası savcılığa verdiği ifadesini tiye alan gazeteci Nevşin Mengü, alaycı bir üslupla eleştiren Şahan Gökbakar ve durumu hakaret boyutuna taşıyan Halk Tv sunucusu Özlem Gürses'in Twitter yorumları tartışmalara neden oldu. Yıldız Tilbe de kendisini hedef alanlara 'hoşt' diyerek yanıt verdi.