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Gündem Beslediği köpek çocuklara saldırdı Çıkan kavga cinayetle bitti
ADANA

Beslediği köpek çocuklara saldırdı: Çıkan kavga cinayetle bitti

Adana’da köpeğin saldırmasından dolayı çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Beslediği köpek çocuklara saldırdı: Çıkan kavga cinayetle bitti
Naim Ünal D.

Olay, 15 Mayıs 2021’de saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Naim Ünal D’nin (37) bahçesinde beslediği köpek mahalledeki çocuklara saldırdı. Bunun üzerine komşuları Naim Ünal D’ye tepki gösterince mahalleli arasında husumet başladı.

Olay günü aynı sokakta yaşayan Ufuk Yücel (37), kardeşi Kubilay Yücel (27) ile birlikte komşusu Naim Ünal D’nin evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kubilay Yücel, Naim Ünal D’nin yanındaki arkadaşı Sedat Yiğit’i (21) kolundan bıçakladı. Naim Ünal D. de belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar Ufuk Yücel’in bacağına ve beline, Kubilay Yücel’in bacağına ve o sırada sokaktan geçen Ebubekir C’nin (46) koluna isabet etti. Yücel kardeşler ile Ebubekir C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Nami Ünal D. olay yerinden kaçtı.

  • Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahra'nın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a tepki
HAYAT
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahra'nın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a tepki

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının izine rastlayamadı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.

Evine dönen Ufuk Yücel, 6 Haziran 2021’de yeniden rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

  • Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yücel, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Yücel’in cenazesi defnedildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ


Silahlı kavganın olduğu günden bu yana çalışmalarını sürdüren cinayet dedektifleri, şüphelinin Mestanzade Mahallesi’ndeki evine döndüğünü tespit etti. Ekipler, 18 Nisan gecesi saklandığı eve düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, “Bana sürekli küfür edip tartışma çıkarıyorlardı. Olay günü çıkan kavgada üzerime bıçakla geldiler. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş açtım” dedi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Naim Ünal D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ahmet ölümden döndü
GÜNDEM
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ahmet ölümden döndü

'Hoşt' tartışması: Yıldız Tilbe'den sokak köpeklerini eleştirdiği için kendisini hedef alanlara sert tepki
FOTOĞRAF 17
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Türkiye'nin dört bir yanından başıboş köpeklerin vatandaşlara saldırdığı haberleri gelmeye devam ederken, 'sokak hayvanları tartışması' da gündemden düşmüyor.
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Son olarak sanatçı Yıldız Tilbe, başıboş bırakılan köpeklerin insanlara saldırdığı haberleri sonrası duruma sessiz kalmamış ve Twitter hesabından bir paylaşım yapmıştı.
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'İNSAN PARÇALAMAK NEDİR YA?'<br><br>Tilbe, \"Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvan sever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?\" ifadeleri sonrası hakkında suç duyurusunda bulunuldu.<br><br>
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Söylediklerinin arkasında olduğunu her fırsatta vurgulayan Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde savcılığa ifade verdi.<br>
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'ANAHTAR KELİMELERİ DİZMİŞ...'<br><br>Yıldız Tilbe'nin verdiği ifadeye dair Birgün gazetesinin yaptığı haberi Twitter'dan alıntılayan gazeteci Nevşin Mengü'nün yorumu tartışmanın fitilini ateşledi. <br>
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Mengü \"Anahtar kelimeleri yan yana dizmiş\" ifadelerini kullandı.
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'ONLARI UNUTMUŞ...'<br><br>Aynı tweetin altına komedyen Şahan Gökbakar da \"Bir kaç tane daha var, onları unutmuş. Eklese daha vurucu olabilirdi\" şeklinde yorum yaptı.<br>
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'KAFA GİTTİ...'<br><br>Halk TV sunucusu Özlem Gürses ise işi hakaret boyutuna taşıyarak, \"Yazık ya… gözümüzün önünde kafa gitti resmen\" ifadelerini kullandı.<br>
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YILDIZ TİLBE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ<br><br>Sanatçı Yıldız Tilbe, kendi hakkında yorum yapanlara tek bir kelimeyle cevap verdi. Yıldız Tilbe, Nevşin Mengü, Şahan Gökbakar ve Özlem Gürses'e \"Hoşt\" yazarak tepkisini gösterdi.<br>
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Yıldız Tilbe'nin 'Hoşt' tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
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MAHRA'NIN ACILI ANNESİ DE ÖFKELENDİ<br><br>Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen 10 yaşındaki Mahra Melin'in tedavisinin 23. gününde hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.<br>
Title
Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'ın alaycı konuşmaları, sokak köpekleri yüzünden evladını kaybeden Mahra'nın acılı annesini de öfkelendirdi.<br>
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HADİ GÜLMEYE DEVAM EDİN'<br><br>Mahra'nın annesi Mengü ve Gökbakar'a şu sözlerle tepki göstermesi sosyal medyada gündem oldu:
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\"Anahtar kelimeleri yazıyorum. Çocuğum başıboş köpekler yüzünden kamyon altında kaldı, bacağı paramparça oldu ve hayatını kaybetti! Hadi gülmeye devam edin.\"
Title
Sosyal medyada Mahra'nın annesine destek yağdı. Birçok kullanıcı, \"Aynısı sizin çocuğunuzun başına gelse böyle gülebilir misiniz\" diyerek Şahan Gökbakar ve Nevşin Mengü'ye tepkilerini dile getirdi.<br>
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Mahra'nın annesinin yazdığı yanıt...
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Mahra Melin 10 yaşındaydı.
'Hoşt' tartışması: Yıldız Tilbe'den sokak köpeklerini eleştirdiği için kendisini hedef alanlara sert tepki
Başıboş sokak köpekleri, çocuklar başta olmak üzere saldırdıkları insanların ölmesine ve yaralanmasına neden olurken, ünlü isimlerin de bu konudaki tartışmaları gündemden düşmüyor. Sokak köpeklerinin başıboş bırakılmaması ve bakım altında olmaları gerektiğini savunan Yıldız Tilbe de birçok ismin hedef tahtasına koyduğu isim oldu. Son olarak Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanlarına yönelik yaptığı paylaşım sonrası savcılığa verdiği ifadesini tiye alan gazeteci Nevşin Mengü, alaycı bir üslupla eleştiren Şahan Gökbakar ve durumu hakaret boyutuna taşıyan Halk Tv sunucusu Özlem Gürses'in Twitter yorumları tartışmalara neden oldu. Yıldız Tilbe de kendisini hedef alanlara 'hoşt' diyerek yanıt verdi.


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