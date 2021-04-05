Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Ekonomi

Kredi faizleri kâbus gibi: Kimse kımıldayamıyor

Salgının ilk günlerinde dip yapan kredi faizleri son 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı. En yüksek tırmanışın görüldüğü ihtiyaç kredileri 2,9 kat artışla yıllık yüzde 8,27’den yüzde 23,5’e taşındı. Üretim, yatırım ve istihdama dönüşen ticari kredide de faiz yüzde 8,16’dan yüzde 21’e dayandı. Hem vatandaş, hem yatırımcı, artık kımıldayamaz hale geldi.