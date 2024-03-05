|
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş Fildişi Sahilli mevkidaşı Camara ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara ile Abidjan'da bir görüşme gerçekleştirdi.

20:49 - 5/03/2024 Salı
DHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara ile Abidjan'da bir araya geldik. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerimizde; ülkelerimizi ve parlamentolarımızı birbirine yakınlaştıracak imkanlar üzerine konuştuk. Hem Fildişi Sahili Temsilciler Meclisi'nin hem Senato'nun bu konudaki samimi niyetlerini ve gayretlerini görmekten fevkalade memnuniyet duyduğumuzu belirttik" dedi.


TBMM Başkanı Kurtulmuş: Siyonist rejimi uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Siyonist rejimi uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada Gazze'deki insanlık dışı soykırıma dikkat çekerek, Filistin meselesinin hem İslam dünyasının bir numaralı meselesi olmak mecburiyetinde olduğunu hem de insanlığın en temel sorunları arasında bulunduğunu belirtti. İslam dünyasının Filistin davası konusunda mücadeleyi yoğunlaştırması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Özellikle İsrail hükümetini, Netanyahu ve çetesi başta olmak üzere Siyonist rejimi, uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız" dedi.

#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Fildişi Sahili
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Adana teravih namazı saat kaçta?