TBMM Başkanı Kurtulmuş Fildişi Sahilli mevkidaşı Camara ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara ile Abidjan'da bir araya geldik. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerimizde; ülkelerimizi ve parlamentolarımızı birbirine yakınlaştıracak imkanlar üzerine konuştuk. Hem Fildişi Sahili Temsilciler Meclisi'nin hem Senato'nun bu konudaki samimi niyetlerini ve gayretlerini görmekten fevkalade memnuniyet duyduğumuzu belirttik" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara
#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Fildişi Sahili
2 saat önce