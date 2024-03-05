TBMM Başkanı Kurtulmuş Fildişi Sahilli mevkidaşı Camara ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada Gazze'deki insanlık dışı soykırıma dikkat çekerek, Filistin meselesinin hem İslam dünyasının bir numaralı meselesi olmak mecburiyetinde olduğunu hem de insanlığın en temel sorunları arasında bulunduğunu belirtti. İslam dünyasının Filistin davası konusunda mücadeleyi yoğunlaştırması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Özellikle İsrail hükümetini, Netanyahu ve çetesi başta olmak üzere Siyonist rejimi, uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız" dedi.