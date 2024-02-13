TBMM Başkanı Kurtulmuş ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in, 1 buçuk milyon Gazzelinin sığındığı Refah'ta yaptığı katliama ses çıkaran Bahçeli, "İsrail'in Refah'ı hedef alan saldırgan tavrından derhal vazgeçmesi, masum ve mazlum Filistinlilerin kanını döken katliamlarına son vermesi insani ve vicdani bir mecburiyettir. Gazze'de 12 milyon ton enkazın oluştuğu 650 bin masum dönecek evinin olmadığı açıklanmıştır. Yaklaşık 28 bin Filistinli katledilmiştir. ABD Başkanı Biden'ın "İsrail Gazze'de aşırıya kaçtı" değerlendirmesi samimi ise gereği derhal yapılmalı. Dökülen kanların hesabı terör devleti İsrail'den sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.