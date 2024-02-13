TBMM Başkanı Kurtulmuş ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Flake ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı"
denildi.
Kurtulmuş, dostane ilişkilerin sürdürülmesinin önemine değinirken, Büyükelçi Flake ise Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu yaparak, ikili ilişkilerin güçlenmesi için çaba harcanacağını ifade etti.
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1 saat önce