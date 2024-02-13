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TBMM Başkanı Kurtulmuş ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konulardaki gelişmeler ele alındı. Taraflar, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği alanlarının genişletilmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

18:08 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 18:08 - 13/02/2024 Salı
DHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Flake ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Flake ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.


TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı"
denildi.

Kurtulmuş, dostane ilişkilerin sürdürülmesinin önemine değinirken, Büyükelçi Flake ise Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu yaparak, ikili ilişkilerin güçlenmesi için çaba harcanacağını ifade etti.




Devlet Bahçeli İsrail'in Refah'taki katliamına ilişkin konuştu: Dökülen kanların hesabı terör devleti İsrail'den sorulmalıdır
Devlet Bahçeli İsrail'in Refah'taki katliamına ilişkin konuştu: Dökülen kanların hesabı terör devleti İsrail'den sorulmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in, 1 buçuk milyon Gazzelinin sığındığı Refah'ta yaptığı katliama ses çıkaran Bahçeli, "İsrail'in Refah'ı hedef alan saldırgan tavrından derhal vazgeçmesi, masum ve mazlum Filistinlilerin kanını döken katliamlarına son vermesi insani ve vicdani bir mecburiyettir. Gazze'de 12 milyon ton enkazın oluştuğu 650 bin masum dönecek evinin olmadığı açıklanmıştır. Yaklaşık 28 bin Filistinli katledilmiştir. ABD Başkanı Biden'ın "İsrail Gazze'de aşırıya kaçtı" değerlendirmesi samimi ise gereği derhal yapılmalı. Dökülen kanların hesabı terör devleti İsrail'den sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.




#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#ABD
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