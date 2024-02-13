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Yoğun diplomasi trafiği sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi çerçevesinde bulunduğu BAE'nin Dubai kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirvedeki hitabının ardından Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

14:47 - 13/02/2024 Salı
IHA
Foto: AA.
Foto: AA.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.



Dünya Hükümetler Zirvesi


Erdoğan, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı, ana konuşmacı olarak hitapta bulundu.



Erdoğan'a BAE ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Abdulhamid Dibeybe
#Dünya Hükümetler Zirvesi
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