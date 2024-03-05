TBMM Başkanı Kurtulmuş: Siyonist rejimi uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız

“Safları sıklaştırmamız lazım"
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Özelikle 7 Ekim'den sonra İsrail'in insanlık tarihinin görmediği büyük bir katliamı gerçekleştirmeye devam etmesi, ne yazık ki biz burada konuşurken Gazze'de onlarca kardeşimizin şehit olduğu bir saldırının devam etmesi, sadece sözle durdurulabilecek bir durum değildir. Onun için İslam dünyasının önümüzdeki dönemde çok yoğun ve güçlendirilmiş bir Filistin mücadelesine hazır olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu anlamda Güney Afrika'nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusu ve bu başvuruda İsrail'in aleyhine bir ara karar çıkması fevkalade önemlidir. Ben de Güney Afrika hükümetini ve halkını tebrik ediyorum. Ancak şimdi kollarımızı sıvama vaktidir. On yıllar sürecek büyük bir mücadeleye hazır olmamız lazım" şeklinde konuştu.
“Müslüman toplulukları ilgilendiren konularda ittifak halinde olmamız lazım”
İslam dünyasının Filistin davası konusunda üç alanda mücadeleyi yoğunlaştırması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:
Filistin davasına destek vermek bakımından gelecek dönemdeki bir diğer önemli meselenin ise ‘insanlık cephesini tahkim etmek' olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
Kurtulmuş, bu üç alanda yapılan mücadeleler sonucunda gelecek dönemde yeni, barışçıl hakkaniyetli ve insan toplulukları ile devletlerin egemen eşitliği prensibi üzerine oturan yeni bir dünya sisteminin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, konferans kapsamında, katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Kurtulmuş, daha sonra, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo'nun meclis başkanları onuruna verdiği davete katıldı.
- “İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'nın Genel Kurulu'nda, özellikle bölgemizde yaşanan güncel gelişmelere ilişkin görüşlerimizi paylaştık. Bölgemizde güven ve istikrarın sarsıldığı bir süreçten geçiyoruz. İslam ülkeleri olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz ve istişarelerimizi artırmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde barışçıl, hakkaniyetli, toplumların ve devletlerin eşitliği prensibi üzerine oturan yeni bir dünya düzeninin kurulması kaçınılmazdır. Bizlere, İslam dünyasının siyasi karar alıcılarına, sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Böylesine bir imkân önümüzdedir. Bundan istifade etmek için saflarımızı sıklaştıracağız, gayretle, canla başla çalışacağız. Hem Filistinli mazlumların içinde bulunduğu şartları değiştirecek hem yeryüzünde hakkı, adaleti, insafı, ihsanı önceleyen bir sistem kuracağız. Bu manada, İSİPAB'ın önemli bir potansiyel taşıdığına inanıyor ve toplantımızın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”