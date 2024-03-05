TBMM Başkanı Kurtulmuş: Siyonist rejimi uluslararası sistemde yalnızlaştırmak için bütün gücümüzü kullanacağız

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Özelikle 7 Ekim'den sonra İsrail'in insanlık tarihinin görmediği büyük bir katliamı gerçekleştirmeye devam etmesi, ne yazık ki biz burada konuşurken Gazze'de onlarca kardeşimizin şehit olduğu bir saldırının devam etmesi, sadece sözle durdurulabilecek bir durum değildir. Onun için İslam dünyasının önümüzdeki dönemde çok yoğun ve güçlendirilmiş bir Filistin mücadelesine hazır olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu anlamda Güney Afrika'nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusu ve bu başvuruda İsrail'in aleyhine bir ara karar çıkması fevkalade önemlidir. Ben de Güney Afrika hükümetini ve halkını tebrik ediyorum. Ancak şimdi kollarımızı sıvama vaktidir. On yıllar sürecek büyük bir mücadeleye hazır olmamız lazım" şeklinde konuştu.