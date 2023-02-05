TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan konsolosluk kapatan ülkelere tepki: Türkiye'ye karşı bir operasyon var

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop.
TBMM Başkanı Şentop, Tokat'taki temasları kapsamında Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, bazı konsolosluk birimlerinin kapatılmasıyla ilgili soru üzerine, "Bunların Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.
Ortada mantıksız bir durum olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:
Seçim yaklaştıkça Batı medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine haberler yapıldığıyla ilgili soru üzerine ise Şentop, "Türkiye yirmi yıldan beri, Türkiye'nin en büyük kazanımı bu, artık dışarıdan kumandayla, operasyonlarla siyasi hayatına yön verilen bir ülke olmaktan çıkmıştır. Zaten bunu beceremedikleri, başaramadıkları için 15 Temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsünün arkasında durdular. " diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle tamamladı: