TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan konsolosluk kapatan ülkelere tepki: Türkiye'ye karşı bir operasyon var

"Bir kere açıklama yapıyorlar. Kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar. Bu ülkelerin kendi vatandaşları dışındaki insanlar insan değil mi yani? Bunlar eğer bir güvenlik sorunu, gerçekten sahici olarak bir güvenlik sorunu görüyorlarsa, ellerinde somut bilgiler varsa niye sadece kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar? Diğer bütün vatandaşları, bu ülkede yaşayan herkesi ikaz etmeleri lazım. Yani ellerindeki bilgi neyse bunu Türkiye'nin yetkili makamlarıyla paylaşmaları lazım. Bunlar gerçek, güvenilir bilgilerse. Fakat böyle değil. Bunlar sadece kendi vatandaşlarını ikaz edip güya, daha sonra da işte işleri, faaliyetleri durduracak adımlar atıyorlar. Böylece Türkiye'de bir güvensizlik ortamı kendilerince bilhassa İstanbul'da uyandırmaya çalışıyorlar. Artık bu numaraları, bu tür hamleleri, planları, hesapları biz biliyoruz, görüyoruz. Kendi itibarlarını etkileyecek, kendi güvenilirliklerini sarsacak işlere bunlar dönüştü artık. Türkiye bu tür hamlelerle, bu tür operasyonlarla zarar görecek bir ülke değil artık. Bunu herkesin bilmesi lazım. Eğer samimiyseler, sade kendi vatandaşlarını değil herkesi ikaz etmeliler ve ellerinde ne varsa bunu Türkiye'de devletimizin yetkili makamlarıyla paylaşmaları gerekir. Böyle yapmadıkları için demek ki biz şöyle düşünüyoruz, ellerinde ciddi bir şey yok, olsa paylaşırlar. Paylaşmadıkları için yok. Sadece kendi vatandaşlarını ikaz ettikleri için de bunu Türkiye'ye karşı bir operasyon, bir itimatsızlık, güvensizlik havası oluşturmak için yapılmış bir eylem olarak görüyoruz. Ayıp ediyorlar. Bu şekilde bir itibarlı bir devlet işi değil bu."