TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e ikiyüzlülük tepkisi: Foyaları ortaya çıktı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cezayir'de, Cezayir Ulu Cami'sini ziyaret etti.
Şentop, başkent Cezayir'de dün sona eren İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 17. Konferansı kapsamındaki meseleleri, Türkiye-Afrika ilişkilerini, Türkiye-Cezayir ilişkilerini ve Batılı bazı ülkelerde Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıları değerlendirdi.
Cezayir'e ilk defa İSİPAB Konferansı kapsamında geldiğini söyleyen Şentop, kendisinin yaptığı İSİPAB 16. dönem başkanlığını Cezayir'e devrettiğini, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali ve Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye-Cezayir ilişkileri bağlamında parlamentolar arası ilişkileri geliştirmeyi konuştuklarını aktardı.
Şentop, Cezayir’in çok stratejik bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Hem bulunduğu Akdeniz coğrafyasındaki yeri itibarıyla hem de Afrika’nın etkili, güçlü, en önemli stratejik ülkelerinden bir tanesi olması hasebiyle çok önemli. Dolayısıyla Cezayir-Türkiye ilişkileri ikili ilişkilerin ötesinde Afrika’da, Akdeniz bölgesinde, İslam dünyasında büyük bir sinerji oluşturabilecek ilişkilerdir." ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Afrika’ya karşı Batılı ülkelerin bakış açısının aksine, insanı esas alan ve birliktelik ilkesi çerçevesinde bir yaklaşım sergilediğini vurgulayan Şentop şunları söyledi:
Cezayir ile ilişkilerin Türkiye nezdinde çok müstesna bir yeri olduğunu ve bu ilişkilerin büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Şentop, Türkiye-Cezayir ticaret hacminin bir yılda yüzde 28’lik bir artışla 5,3 milyar dolara yükseldiğini, bunun fevkalade bir gelişme olduğunu ve daha da ileriye taşınması için gayret gösterdiklerini vurguladı.
Şentop, söz konusu ülkelerin bu saldırıları ifade özgürlüğü, insan hakları ile izah etmeye çalıştığını ancak Tevrat’ın yakılması teşebbüsü ile tavır değiştirdiğini böylece foyalarının ortaya çıktığını söyledi.
Şentop, İslam dünyasının daha güçlü bir tepki ortaya koyması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: