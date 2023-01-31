TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e ikiyüzlülük tepkisi: Foyaları ortaya çıktı

"Tabii biz Afrika ülkelerine, Batılı ülkelerin baktığı gibi bakmıyoruz. Zaten buradaki ülkelerde yaşayan insanların önemli bir kısmıyla aynı zamanda tarihi ve kültürel bağlarımız var. Özellikle Kuzey Afrika ile dini anlamda bağlarımız var. Onun dışındaki ülkelerle de birçok anlamda kültürel bağlarımız var. Bilhassa onların yüz yıldan fazla bir zamandır mazlumiyetleri ile ilgili ortaya çıkan bir siyasi tablo da var. Biz Türkiye olarak her zaman insanı esas alan, insani esaslara dayanan dış politika yaklaşımı içerisindeyiz ve herkesle, Avrupa ülkeleriyle de Amerika’yla da öyle, Afrika’yla da öyle. Eşit mesafede göz göze konuşmayı, müzakere etmeyi, ilişkilerimizi değerlendirmeyi esas alıyoruz. Üstenci bir bakış açısıyla, Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Öbür taraftan biz birlikte kazanmayı, birlikte gelişmeyi, büyümeyi hedefliyoruz."