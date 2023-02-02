Şentop'tan İslam ülkelerine çağrı: Ses yükseltmeliyiz

"Fırsat bulduklarında Müslümanlara karşı aynı şekilde hareket edeceklerdir, bunda hiç şüphe yok. Bunun karşısında bizim bir araya gelmemiz, onların karşısında gördüğü lokmayı büyütmemiz, temel değerlerimize karşı birlik içinde hareket etmemiz gerekir. Ses yükseltmeliyiz"