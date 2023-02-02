Şentop'tan İslam ülkelerine çağrı: Ses yükseltmeliyiz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç’te Kur’ân-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıya karşı İslam dünyasından gelen tepkilerin cılız kaldığını söyledi. Şentop, "Temel değerlerimize karşı birlik içinde hareket etmemiz gerekir. Ses yükseltmeliyiz" dedi.
09:04 . 2/02/2023 Perşembe
Diğer
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
Cezayir
’de düzenlenen
İslam İş Birliği Teşkilatı
Parlamento Birliği (İSİPAB) 17’nci Konferansı vesilesiyle Cezayir Millet Konseyi Başkanı
Salah Goudjil
ile görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam ülkelerinin bu tür provokatif eylemler karşısında bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.
"Ses yükseltmeliyiz"
Şentop,
"Fırsat bulduklarında Müslümanlara karşı aynı şekilde hareket edeceklerdir, bunda hiç şüphe yok. Bunun karşısında bizim bir araya gelmemiz, onların karşısında gördüğü lokmayı büyütmemiz, temel değerlerimize karşı birlik içinde hareket etmemiz gerekir. Ses yükseltmeliyiz"
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