Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem TBMM Başkanı Şentop AYM Başkanı Arslanı kabul etti
ANKARA

TBMM Başkanı Şentop AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop AYM Başkanı Arslanı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki makamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen Şentop ve Arslan'ın görüşmesine ilişkin, TBMM'nin Twitter hesabından, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı kabul etti" notuyla fotoğraf paylaşıldı.

Ziyaretin içeriğine dair bilgi verilmedi.

TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli

FETÖ'cülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte
GÜNDEM
FETÖ'cülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte

TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli
OYNAT 01:21
TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Mısır ve Libya Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması için, AK Parti tarafından yapılan başvuruya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, 'Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli. Çünkü parlamenter diplomasinin öncü grubu, dostluk gruplarımız' dedi.
Abone Ol Google News
Beşiktaş avantaj tepti

Beşiktaş avantaj tepti

​Siyah beyazlılar iki haftada dört puan bıraktı.
Bir kişi iki pazara gidemeyecek

Bir kişi iki pazara gidemeyecek

​Vaka sayısında Türkiye birincisi ilde yeni tedbirler.
AK Partili Turandan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğluna tepki: Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz

Vaka ve ölü sayısı yine yükseldi.

​İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Görenleri şaşırtan olay

Görenleri şaşırtan olay

​Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi.

Türkiye dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.