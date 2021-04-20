TBMM Başkanı Şentop, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Mısır ve Libya Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması için, AK Parti tarafından yapılan başvuruya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, 'Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli. Çünkü parlamenter diplomasinin öncü grubu, dostluk gruplarımız' dedi.