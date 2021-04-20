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Gündem TBMM Başkanı Şentop Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli

AK Parti, Türkiye-Mısır ve Türkiye-Libya arasında dostluk gruplarının kurulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli. Birçok alanda Parlamentolar arası temas kurulurken, bunların başlangıcı, sürdürülmesi Dostluk Grupları eliyle oluyor. Bugün bu alanda Dostluk Grubu adılı atılmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi. İsrail ile parlamentolararası dostluk grubu kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya Şentop, "Henüz İsrail ile seçim sonrası parlamentonun oluşumu ve yine hükümetin oluşumuyla ilgili tablo ne olacak, nereye doğru gidecek? Bunu bilmiyoruz." diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi İHA
TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de gazetecilere açıklama yaptı.

Şentop, Türkiye-Mısır Parlamentolar arası Dostluk Grubu’nun 8 yıl sonra tekrardan kurulmasına ilişkin, "Parlamenter diplomasinin en önemli ayağı da dostluk Gruplarıdır. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bir çok ülkeyle ilgili kurulmuş Dostluk Grupları var. Bunların arasında Mısır ve Libya yoktu. Bildiğiniz sebepler dışında karşı ülkenin Parlamentosu’nda da bir dostluk grubunun kurulması veya kurulma ihtimali de dikkate alınıyordu. Ben bazı arkadaşlarımızla konuşmuştum." dedi.

"Memnuniyetle karşılıyorum"

Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı, "Bir çok alanda Parlamentolar arası temas kurulurken, bunların başlangıcı, sürdürülmesi Dostluk Grupları eliyle oluyor. Bugün bu alanda Dostluk Grubu adılı atılmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

İsrail ile ilişkiler

"İsrail’le ilişkilerle ilgili olarak temas kuruldu mu?" sorusuna Şentop, "Söylemek için erken. Seçim sonrası parlamentonun oluşumu, hükümet oluşumu nereyle gidecek bilmiyoruz. Parlamentonun kendi iç işleyişiyle ilgili temel hususların ortaya çıkması lazım. Böyle bir niyet var mı yok mu görmek lazım. Bu bakımdan bir şey söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli
OYNAT 01:21
TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Mısır ve Libya Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması için, AK Parti tarafından yapılan başvuruya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, 'Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli. Çünkü parlamenter diplomasinin öncü grubu, dostluk gruplarımız' dedi.

AK Parti'den Türkiye-Mısır dostluk grubu için kanun teklifi
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AK Parti'den Türkiye-Mısır dostluk grubu için kanun teklifi

Mısır’la karşılıklı ziyaret dönemi
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Mısır’la karşılıklı ziyaret dönemi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Türkiye-Mısır dostluk grubu kurulması için başvuru yapacağız
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Türkiye-Mısır dostluk grubu kurulması için başvuru yapacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, 'AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz' dedi.
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