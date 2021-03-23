Gündem FETÖcülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte
POLİTİKA

FETÖ'cülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, son dönemde gündeme gelen FETÖ taktiklerine karşı dik duruşu, zamanlıca verdiği mesajlarla oluşturulmak istenen algıya engel olup kamuoyunu doğru bilgilendirmesi bazı çevreleri rahatsız etti. Bunların başında FETÖ’cülerin sözcülüğünü yapmaktan yargılanan Doğan Akın’ın sitesinin yer alması dikkat çekiyor. T24 isimli internet sitesi, FETÖ sözcüsü Gergerlioğlu’nu savunmak için FETÖ’cülerle işbirliği içinde TBMM Başkanına sistematik saldırılar gerçekleştiriyor. Gergerlioğlu’nun “Sabah namazını kılacağı vakitte TBMM dışına çıkarıldığı” iddiası da yine bir FETÖ taktiği olarak T24 sitesi tarafından dillendirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖcülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, son haftalarda FETÖ'cülerin ve kalemşörlerinin algılarına geçit vermediği için hedefte. Şentop'un FETÖ taktiklerine karşı dik duruşu bazı çevreleri rahatsız etmiş durumda.

Şentop'a sistematik saldırılar

Bunların başında FETÖ’cülerin sözcülüğünü yapmaktan yargılanan Doğan Akın’ın sitesi T24 yer alıyor. T24, FETÖ sözcüsü Gergerlioğlu’nu savunmak için FETÖ’cülerle işbirliği içinde TBMM Başkanına sistematik saldırılar gerçekleştiriyor.

Oluşturulmaya çalışılan algıyı yıktı

  • Gergerlioğlu’nun Meclis’te gözaltına alınmasının ardından oluşturulmaya çalışılan algıyı TBMM Başkanı ortaya çıkarmış ve dün özel bir yayında kamuoyuna açıklama yapmıştı. Şentop sürecin en başından beri verdiği mesajlarla hem TBMM’nin onurunu korurken hem de FETÖ’cülere fırsat vermemişti.

"Sabah namazı kıldırmadılar" iddiası T24'den

Gergerlioğlu’nun “Sabah namazını kılacağı vakitte TBMM dışına çıkarıldığı” iddiası da yine bir FETÖ taktiği olarak T24 sitesi tarafından dillendirilmişti.

T24 ile birlikte FETÖ yanlısı internet siteleri de aynı odaktan yönlendirilen haberleri ile kamuoyundaki algıyı yönetmeye çalışıyor. TBMM Başkanı Şentop zamanlıca verdiği mesajlarla da bu algının oluşmasına engel olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu sitelerin öncelikli haberleri hep FETÖ’cülerin yaymak istediği algıları içeren haberler olurken, ikinci öncelikli haberlerinin ise TBMM Başkanı Şentop’u hedef alan haberler olması gözlerden kaçmadı.

Özel yayında FETÖ'nün oyununu ortaya çıkardı

  • Meclis Başkanı Şentop, dün yaptığı özel yayında, “TBMM İçtüzüğünün 170. maddesine göre, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapabileceği bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir. Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum" açıklaması ile FETÖ’nün oynadığı oyunu kamuoyuna deklare etmişti.

Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması: Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez
GÜNDEM
Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması: Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez

Elimi taşın altına koymaya hazırım
GÜNDEM
Elimi taşın altına koymaya hazırım

Teröre karşı hibrit konferans
GÜNDEM
Teröre karşı hibrit konferans
Abone Ol Google News
50 yıldır böyle bir şey görmedik

'50 yıldır böyle bir şey görmedik'

​Adana'daki gizemli olaya zabıta el attı.
Kısa sürede arttı

Kısa sürede arttı

Hastaneye başvuru sayısı bir haftada 15'ten 100'e çıktı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: PKK/YPG Irak ve Suriyeye de bir tehdittir

'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Çöpte altın ve para dolu çanta buldu, sahibini arıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.