FETÖ'cülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, son haftalarda FETÖ'cülerin ve kalemşörlerinin algılarına geçit vermediği için hedefte. Şentop'un FETÖ taktiklerine karşı dik duruşu bazı çevreleri rahatsız etmiş durumda.

Şentop'a sistematik saldırılar

Bunların başında FETÖ’cülerin sözcülüğünü yapmaktan yargılanan Doğan Akın’ın sitesi T24 yer alıyor. T24, FETÖ sözcüsü Gergerlioğlu’nu savunmak için FETÖ’cülerle işbirliği içinde TBMM Başkanına sistematik saldırılar gerçekleştiriyor.

Oluşturulmaya çalışılan algıyı yıktı

Gergerlioğlu’nun Meclis’te gözaltına alınmasının ardından oluşturulmaya çalışılan algıyı TBMM Başkanı ortaya çıkarmış ve dün özel bir yayında kamuoyuna açıklama yapmıştı. Şentop sürecin en başından beri verdiği mesajlarla hem TBMM’nin onurunu korurken hem de FETÖ’cülere fırsat vermemişti.

"Sabah namazı kıldırmadılar" iddiası T24'den

Gergerlioğlu’nun “Sabah namazını kılacağı vakitte TBMM dışına çıkarıldığı” iddiası da yine bir FETÖ taktiği olarak T24 sitesi tarafından dillendirilmişti.

T24 ile birlikte FETÖ yanlısı internet siteleri de aynı odaktan yönlendirilen haberleri ile kamuoyundaki algıyı yönetmeye çalışıyor. TBMM Başkanı Şentop zamanlıca verdiği mesajlarla da bu algının oluşmasına engel olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ediyor.

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Bu sitelerin öncelikli haberleri hep FETÖ’cülerin yaymak istediği algıları içeren haberler olurken, ikinci öncelikli haberlerinin ise TBMM Başkanı Şentop’u hedef alan haberler olması gözlerden kaçmadı.

Özel yayında FETÖ'nün oyununu ortaya çıkardı

Meclis Başkanı Şentop, dün yaptığı özel yayında, “TBMM İçtüzüğünün 170. maddesine göre, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapabileceği bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir. Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum" açıklaması ile FETÖ’nün oynadığı oyunu kamuoyuna deklare etmişti.

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