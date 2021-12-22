TBMM Başkanı Şentop: Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı ve devamlı olması Avrupa ve dünya barışı açısından da önemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Balkan ülkelerine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında dün akşam saatlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Bugünkü temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüşen Şentop, daha sonra Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi. Şentop ve Daçiç, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Şentop, Sırbistan’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Türkiye-Sırbistan arasındaki ilişkiler tarihinin en iyi dönemini, en iyi düzeyde ilişki düzeyini yaşıyor hem de günümüzde iki ülke arasında olabilecek ilişkiler bakımından örneklik teşkil ediyor. Parlamentolar olarak Türkiye-Sırbistan ilişkilerine nasıl daha fazla katkı sağlarız irtibat halindeyiz” dedi.

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Ticaret hacminde 2 milyar doları bu yıl yakalayacağız

İki ülke arasındaki ilişkilerde cumhurbaşkanlarının kişisel yakınlıklarının ve dostluklarının büyük bir katkısı olduğunu ifade eden Şentop, “Bu bilhassa ticari ve ekonomik ilişkilerimizde yaşanabilecek sorunları çok hızlı bir şekilde aşma ve iki ülke arasındaki ticari ekonomik altyapıyı hızla geliştirme bakımından çok büyük bir fayda sağlıyor. Sayın başkan da bahsetti. Hedefimiz olan ticaret hacminde 2 milyar doları bu yıl yakalayacağız ve artık yeni hedefler, daha yüksek hedefler koymamız gerekiyor. Ayrıca karşılıklı olarak yatırımlarımız da söz konusu” açıklamasını yaptı.

Türk şirketlerinin Sırbistan’da özverili olarak çalıştığını söyleyen TBMM Başkanı Şentop, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gerek meclis başkanları olarak, gerekser parlamentodaki heyetler olarak ziyaretlerimizi daha da sıklaştırmak arzusundayız. Bu iki ülke halklarının birbirileriyle olan temasları da önemli. Onların üzerine inşa ediyoruz ilişkilerimizi. Bunu iki ülke arasındaki uçak seferleriyle de görmekleyiz. Yarın Belgrad-Ankara arasında da seferler başlayacak. Diğer seferlerin de sayısının talep üzerine artacağını ifade etmek isterim. Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı ve devamlı olmasının, sadece bölge ülkeleri ve Balkan ülkeleri bakımından değil Avrupa ve dünya barışı açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Sırbistan ile Türkiye ilişkilerinin bu barış ve istikrara büyük katkı sağladığı kanaatindeyiz. Bu bakımından gerek hükümetler arası gerekse parlamentolar arası Türkiye-Sırbistan ilişkilerini geliştirme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyduk.”

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DÜNYA TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile bir araya geldi