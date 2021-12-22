Gündem TBMM Başkanı Şentop Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı ve devamlı olması Avrupa ve dünya barışı açısından da önemli
ANKARA

TBMM Başkanı Şentop: Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı ve devamlı olması Avrupa ve dünya barışı açısından da önemli

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Belgrad’da Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı ve devamlı olmasının, sadece bölge ülkeleri ve Balkan ülkeleri bakımından değil Avrupa ve dünya barışı açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
TBMM Başkanı Şentop: Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı ve devamlı olması Avrupa ve dünya barışı açısından da önemli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Balkan ülkelerine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında dün akşam saatlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Bugünkü temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüşen Şentop, daha sonra Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi. Şentop ve Daçiç, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Şentop, Sırbistan’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Türkiye-Sırbistan arasındaki ilişkiler tarihinin en iyi dönemini, en iyi düzeyde ilişki düzeyini yaşıyor hem de günümüzde iki ülke arasında olabilecek ilişkiler bakımından örneklik teşkil ediyor. Parlamentolar olarak Türkiye-Sırbistan ilişkilerine nasıl daha fazla katkı sağlarız irtibat halindeyiz” dedi.

Ticaret hacminde 2 milyar doları bu yıl yakalayacağız

İki ülke arasındaki ilişkilerde cumhurbaşkanlarının kişisel yakınlıklarının ve dostluklarının büyük bir katkısı olduğunu ifade eden Şentop, “Bu bilhassa ticari ve ekonomik ilişkilerimizde yaşanabilecek sorunları çok hızlı bir şekilde aşma ve iki ülke arasındaki ticari ekonomik altyapıyı hızla geliştirme bakımından çok büyük bir fayda sağlıyor. Sayın başkan da bahsetti. Hedefimiz olan ticaret hacminde 2 milyar doları bu yıl yakalayacağız ve artık yeni hedefler, daha yüksek hedefler koymamız gerekiyor. Ayrıca karşılıklı olarak yatırımlarımız da söz konusu” açıklamasını yaptı.
Türk şirketlerinin Sırbistan’da özverili olarak çalıştığını söyleyen TBMM Başkanı Şentop, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gerek meclis başkanları olarak, gerekser parlamentodaki heyetler olarak ziyaretlerimizi daha da sıklaştırmak arzusundayız. Bu iki ülke halklarının birbirileriyle olan temasları da önemli. Onların üzerine inşa ediyoruz ilişkilerimizi. Bunu iki ülke arasındaki uçak seferleriyle de görmekleyiz. Yarın Belgrad-Ankara arasında da seferler başlayacak. Diğer seferlerin de sayısının talep üzerine artacağını ifade etmek isterim. Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı ve devamlı olmasının, sadece bölge ülkeleri ve Balkan ülkeleri bakımından değil Avrupa ve dünya barışı açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Sırbistan ile Türkiye ilişkilerinin bu barış ve istikrara büyük katkı sağladığı kanaatindeyiz. Bu bakımından gerek hükümetler arası gerekse parlamentolar arası Türkiye-Sırbistan ilişkilerini geliştirme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyduk.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile bir araya geldi
DÜNYA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile bir araya geldi

Mustafa Şentop: Çifte standartlı dünyaya Türkiye’nin tahammülü yok
GÜNDEM
Mustafa Şentop: Çifte standartlı dünyaya Türkiye’nin tahammülü yok
Ürdünde Türk şehitliği

Ürdün'de Türk şehitliği

​Aziz hatıraları hala yaşatılıyor.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

'Bu yıl 200 terörist teslim oldu'
AK Partili Canikliden Kılıçdaroğluna gizli faiz cevabı

İşte 10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği.

Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşuyor.

"Korktum merdivenlere zor kaçtım"

Yedi kilometre yürüyüp soğuktan donarak ölmüş.

​Merkez Bankası günlük dolar alış kurunu duyurdu.

​Saldırı girişimindeki 10 terörist etkisiz hale getirildi.
2021'de en çok ne konuştuk

2021'de en çok ne konuştuk

​Türkiye'nin en çok merak edilenleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.