Mustafa Şentop: Çifte standartlı dünyaya Türkiye’nin tahammülü yok

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Tekirdağ’da bayramlaşma programına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop burada yaptığı konuşmada Kıbrıs konusu üzerinden hem Avrupa Birliği’ne (AB) hem de Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) sert çıktı.

"TÜRKİYE TÜRKLERE SAHİP ÇIKMASIN İSTİYORLAR"

Şentop, “Rumlarla ilgili olarak başta Yunanistan sahip çıkacak, Fransa sahip çıkacak, Avrupa Birliği sahip çıkacak Amerika sahip çıkacak fakat garantör devletlerden bir tanesi Türkiye kuzeydeki Türklere sahip çıkmayacak. Öyle bir memleket öyle bir dünya yok” dedi.

"TÜRKİYE'NİN TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞTIR"

Bu şekilde çifte standartlı, ikiyüzlü bir tutum bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor diyen TBMM Başkanı Şentop, "Rumlarla ilgili olarak başta Yunanistan sahip çıkacak, Fransa sahip çıkacak, Avrupa Birliği sahip çıkacak Amerika sahip çıkacak fakat garantör devletlerden bir tanesi Türkiye kuzeydeki Türklere sahip çıkmayacak. Öyle bir memleket öyle bir dünya yok. Siz Rumlara sahip çıkıyorsunuz, onların arkasında durmak başka devletler için bir haksa Türk kesiminin kuzeydeki Türk Cumhuriyetinin yanında olmak da Türkiye için en tabii haktır. Hem tarihi bakımdan hem Müslüman olması bakımından hem oranın demografik yapısı bakımından Türkiye’nin en tabii hakkıdır. Buna söz söylemeye kimsenin yetkisi hakkı ve yüzü yoktur. Böyle çifte standartlı bir dünyaya Türkiye’nin tahammülü yoktur" ifadelerini kullandı.

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