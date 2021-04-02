Gündem TBMM Başkanı Şentop güvenlik soruşturması kanun teklifi oylamasını anlattı
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop 'güvenlik soruşturması kanun teklifi' oylamasını anlattı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, güvenlik soruşturması kanun teklifi konusunda Meclis'te yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. 1965'ten bu yana defalarca yanlış oylamanın tekrarlandığını belirten Şentop, "İç tüzük ortadayken 'Demokrasiye darbe' yorumlarının yapılması cahilce. Yanlışlık olduğu belli, başkanlık divanında görüşülmeli" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Şentop güvenlik soruşturması kanun teklifi oylamasını anlattı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu ve Millî Egemenlik Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Meclis'te yaşanan 'güvenlik teklifi' gerilimine dair açıklamalarda bulunan Şentop, şunları söyledi:

'Demokrasiye darbe' yorumları cahilce

'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler. İç tüzük ortadayken 'Demokrasiye darbe' yorumları cahilce.

"İç tüzük çerçevesinde görüntüler incelendi"

Bir oylama yapılmıştır. Bunun yanlış, önemli bir yanlışlık içerdiğine dair nitekim iç tüzük çerçevesinde görüntüler incelendi. Buna dair karar başkanlık divanında verildi. Genel Kurul'da doğru bulundu. Bunun üzerine oylama yenilendi.

"1965'ten bu yana defalarca tekrarlandı"

Bu ilk defa olmuş bir şey mi? Hayır. 1965'ten bu yana defalarca yanlış oylama tekrarlanmış. Yanlışlık olduğu belli, başkanlık divanında görüşülmeli.

İtirazlar dinlenmeden 'oturumu kapatıyorum' denilemez

Meclis'te oldubittiye izin veremeyiz. TBMM'de bir kanunun oylanmasıyla ilgili sorun yaşandı. Oylamada oturumu yöneten meclis başkanvekilinin 'yeterli sayıda kabul olmadığı için kanun teklifinin reddedildiğine' dair açıklaması oldu.

"Meclis başkanının kendisine mahsus yetkisi var"

Dün oylama tekrar edildi, maddelere geçilme kararı alındı. Burada bunu değerlendiren bazı kişilerin, yapılanın yanlış olduğu yönünde ifadeleri var. Bunların bütünü cehalet mahsulü ifadelerdir. Meclis başkanının genel kurulun işleyişiyle ilgili tek ve kendisine mahsus yetkisi vardır.

'Güvenlik soruşturması teklifi' yeniden oylanacak
GÜNDEM
'Güvenlik soruşturması teklifi' yeniden oylanacak

TBMM Başkanı Şentop'tan güvenlik soruşturması teklifine ilişkin açıklama
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TBMM Başkanı Şentop'tan güvenlik soruşturması teklifine ilişkin açıklama
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