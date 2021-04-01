'Güvenlik soruşturması teklifi' yeniden oylanacak

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya yeni alınacaklara ilişkin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun maddelerine geçilmesi, muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.
6 Nisan'da yeniden oylanacak
Meclis'te bugün yeniden görüşülen güvenlik soruşturması teklifinin 6 Nisan'da yeniden oylanmasına karar verildi.
- AK Parti'nin hazırladığı teklife göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak. Cezaevi çalışanları ve üst düzey kamu yöneticileri de güvenlik soruşturmasına tabi olacak.