Gündem Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak
POLİTİKA

'Güvenlik soruşturması teklifi' yeniden oylanacak

Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi, Meclis'te yeniden oylanacak. Oylama, 6 Nisan'da yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak
TBMM

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya yeni alınacaklara ilişkin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun maddelerine geçilmesi, muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

6 Nisan'da yeniden oylanacak

Meclis'te bugün yeniden görüşülen güvenlik soruşturması teklifinin 6 Nisan'da yeniden oylanmasına karar verildi.

  • AK Parti'nin hazırladığı teklife göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak. Cezaevi çalışanları ve üst düzey kamu yöneticileri de güvenlik soruşturmasına tabi olacak.

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