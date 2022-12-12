Gündem TBMM Başkanı Şentop Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüşecek
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüşecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyetini ağırlayacak. Görüşmede, Türkiye ile Rusya parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişimi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüşecek
Foto/Arşiv

Şentop, iki günlük ziyaret için Türkiye'de bulunan Volodin ve beraberindeki heyete, TBMM Başkanlığı Resmi Konutu'nda bu akşam yemek verecek.

Volodin, yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından TBMM'ye geçecek. Volodin ile Şentop baş başa görüşecek, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.

Şentop ile Volodin'in görüşmesinde, Türkiye ile Rusya parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişimi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise iki Meclis Başkanı, ortak açıklama yapacak.

Polonya Rusya sınırına elektronik bariyer örecek
DÜNYA
Polonya Rusya sınırına elektronik bariyer örecek

Macaristan ve Azerbaycan arasında kritik anlaşma: Karadeniz'in altından geçecek
DÜNYA
Macaristan ve Azerbaycan arasında kritik anlaşma: Karadeniz'in altından geçecek

İngiltere'den çok sert İran açıklaması: Yanıt vermeye devam edeceğiz
DÜNYA
İngiltere'den çok sert İran açıklaması: Yanıt vermeye devam edeceğiz

Yürek sızlatan görüntüler

Yürek sızlatan görüntüler

​Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Hortum yıktı geçti

Hortum yıktı geçti

​Zarar büyük: Seralar harabeye döndü.​
Borsa günü yine rekor tazeleyerek tamamladı

​Bakan Soylu sel bölgesinde: Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız.

Altı yaşındaki kız çocuğuna yönelik olayda İsmailağa Vakfı'ndan açıklama.

AK Parti kaynakları: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.