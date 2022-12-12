Dünya Polonya Rusya sınırına elektronik bariyer örecek
AVRUPA

Polonya Rusya sınırına elektronik bariyer örecek

Polonya, Rusya’ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına 199 kilometre uzunluğunda elektronik bariyer inşa edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Polonya Rusya sınırına elektronik bariyer örecek
Polonya Rusya sınırına elektronik bariyer örecek

Polonya, Rusya ile olan sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor. Rusya’ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına 199 kilometre uzunluğunda elektronik bariyer örmeye karar veren Polonya, bariyer için 373 milyon zloti harcayacak.


Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna) bariyer inşaatı için Polonyalı TELBUD firmasıyla sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Elektronik bariyer sisteminin, çeşitli fiziksel özelliklerini algılayan sensörler sayesinde kapsamlı bir durum resmi sağlayacağını, arazi ve hava koşullarından bağımsız olarak sürekli bir şekilde bilgi aktaracağını ifade eden Sınır Koruma Birimi, bariyer inşaatına Mart ayında başlanacağını bildirdi.


Polonya, geçtiğimiz Kasım ayı başında Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden Kaliningrad’a uçak seferlerinin başlaması nedeniyle düzensiz göçmen akınını önlemek için Kaliningrad sınırına 2 buçuk metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde 3 sıra jiletli telden oluşacak tel örgü inşa etmeye karar vermişti.


Polonya, geçtiğimiz yıl da Belarus üzerinden Polonya’ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine Belarus ile olan 186 kilometrelik sınırına çelik duvar örmüştü.

Polonya Rusya ile sınırına tel örgü çekiyor
DÜNYA
Polonya Rusya ile sınırına tel örgü çekiyor

Polonya'ya Rus füzesi: Avrupa diken üstünde
DÜNYA
Polonya'ya Rus füzesi: Avrupa diken üstünde

Polonya'dan Rusya adımı: Dışişleri Bakanlığı harekete geçti
DÜNYA
Polonya'dan Rusya adımı: Dışişleri Bakanlığı harekete geçti
Yağışlar sürecek mi?

Yağışlar sürecek mi?

​Uzman isim son tahminleri açıkladı.
Hurdadan araba yaptı

Hurdadan araba yaptı

​Lise öğrencisinin büyük başarısı.
EYTde takvim belli oldu

EYT'de takvim belli oldu

AK Parti kaynakları: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Mezarı kazdıkça çil çil altın çıktı

Mezarı kazdıkça çil çil altın çıktı

​İnşaat kazısında hazine bulundu: Her biri servet değerinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.