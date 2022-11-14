TBMM Başkanı Şentop terör saldırısında yaralananları ziyaretinde konuştu:

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, hain saldırıda 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 81 vatandaşın ise yaralandığını hatırlattı. Tedavisi tamamlanan 58 kişinin taburcu eğildiğini dile getiren Şentop, 23 kişinin farklı hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

Şentop, Türkiye'de 85 milyonun kenetlenip teröre karşı birlik içinde duruş sergilediğini vurgulayarak, "Türkiye çok daha farklı, çok daha ağır durumlarla karşılaştı. Bunların üstesinden hep beraber geldik. Bugün de terörle mücadelesinde çok iyi bir noktaya geldi. Teröristlere yaptıklarının hesabı soruluyor. Bu olayda da mutlaka sorulacaktır." diye konuştu.

Saldırıya ilişkin uluslararası medyada çıkan haberleri de değerlendiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Türkiye'nin huzurunun bozulmasından, Türkiye'de yaşayan insanların rahatsızlığından keyif alanlar, memnuniyet duyanlar var dünyada şüphesiz ama şunu söylüyorum: Terör iki tarafı keskin bıçak gibidir. Mutlaka bunu kullananları da bundan memnuniyet duyanları da vurur. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenler kendileri istikrarsızlaşacaktır. Huzurunu bozmak isteyenlerin de tez zamanda huzuru bozulur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tabii bizim milletimiz dostunu düşmanını bilir, gerektiği zaman da bunlara cevabını veririz. Buna muktediriz her zaman."

TBMM Başkanı Şentop'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.