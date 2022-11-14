Vali Yerlikaya son durumu paylaştı: Taksim'deki patlamada yaralanan 26 kişinin tedavisi sürüyor
Taksim'de meydana gelen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş 81 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya yaralılarla ilgili '18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor.' ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı.
Vali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle; Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz" açıklamasında bulundu.
İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu.
18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor.