Gündem Vali Yerlikaya son durumu paylaştı Taksimdeki patlamada yaralanan 26 kişinin tedavisi sürüyor
İSTANBUL

Vali Yerlikaya son durumu paylaştı: Taksim'deki patlamada yaralanan 26 kişinin tedavisi sürüyor

Taksim'de meydana gelen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş 81 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya yaralılarla ilgili '18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor.' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Vali Yerlikaya son durumu paylaştı: Taksimdeki patlamada yaralanan 26 kişinin tedavisi sürüyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı.

Vali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;
Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Küçükçekmece’de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi
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Beyoğlu İstiklal Caddesinde bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır, olayın ardından önce Esenlere, ardından da Küçükçekmecede kaldığı eve gitmiş, polis ekiplerinin gece düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.
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PKKPYD üyesi teröristin Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yakalandığı ev görüntülendi. Kadın teröristin polisin geldiğini görünce camı kırarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.
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Operasyon hakkında konuşan alt katta oturan Sezgin Ceylan, “Gece 02.30 sıralarındaydı, sesler duyduk. Cama çıkmaya çalıştık, özel harekat, polis vardı. Bize, içeri girin dediler. Sonra patlama sesi geldi. Cam kenarından baktım, özel harekat polisleri köpeklerle gelmişti. Eve operasyon yaptılar. Fazla detaylı bir şekilde bilmiyorum” dedi.
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Küçükçekmece’de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır'ın Küçükçekmece'de yakalandığı ev görüntülendi.

İçişleri Bakanı Soylu: Bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı
OYNAT 03:09
İçişleri Bakanı Soylu: Bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim'deki bombalı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, ''ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik. Ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz. Bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede , terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Yakalamasaydık bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Bombacıyı ''öldür'' talimatı alan kişiyi de yakaladık. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere tahammülümüz kalmamıştır. İstiklal bizim nazlı kızımızdır. Bize ne mesaj verildiğini çok iyi biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz'' dedi.

İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada
OYNAT 01:36
İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
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Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


76 yaşında baltalı katil oldu

76 yaşında 'baltalı katil' oldu

​Yengesini öldürdü, olayı gören ağabeyi kalp krizi geçirdi.
Sokak ortasında korkunç olay

Sokak ortasında korkunç olay

​Husumetliler 10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurdu.
İstiklal Caddesindeki ağaçlar kaldırılıyor

​Cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

CIA Direktörü Burns Ankara'da Rus mevkidaşıyla bir araya geldi.

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