TBMM Başkanı Şentop: Teröre karşı birlikte daha dik duracağız

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanları, İstanbul Beyannamesi’ni imzaladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde Bakırköy’de bir otelde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı’na Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref katıldı. Toplantının açılışında konuşan Şentop, üç ülke arasındaki ilişkilerin herhangi bir üç ülke arasındaki ilişkiler gibi olmadığını belirterek, bunun kardeşlik bağı, ortak tarih, ortak kültür ve ortak din ile sürekli beslenerek ve güçlenerek pek az millet ve ülkenin ulaşabileceği bir seviyeye geldiğini söyledi.

İSLAM DÜŞMANLIĞINI REDDEDECEĞİZ

Şentop, “Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı bugün olduğu gibi, bundan sonraki dönemde de aynı ehemmiyet ve kararlılıkla yapılmaya devam edecektir. Bizler bir oldukça, şiddetin ve terörizmin karşısında çok daha dik duracağız. Ayrımcılık ve İslam düşmanlığını çok daha net şekilde reddedeceğiz” dedi. FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi tüm terör örgütlerine ve bunların uzantılarına karşı ortak çabalarının terörün önünde çok daha mukavemetli bir duvar olarak yükseleceğini vurgulayan Şentop, “Türkiye, bölgelerimizde güvenlik ve istikrarın tesisine ihtiyaç duyulan her hadisede dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir. Azerbaycan ve Pakistan ile el ele, omuz omuza beraberce hareket edecektir” diye konuştu.

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TEHDİTLERE KARŞI BİRLİKTE HAREKET

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanlarının ortaklaşa imzaladığı İstanbul Beyannamesi’nde iç ve dış tehditlere karşı ortak hareket etme kararı da alındı. Beyannamede, FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi tüm terör örgütlerine ve bunların uzantılarına karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI İSLAMABAD’DA

Beyannamede, Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir, gerçekçi ve karşılıklı olarak kabul edilen bir çözümünün, Ege ve Doğu Akdeniz’deki meselelerin uluslararası hukuk temelinde hakkaniyete uygun çözümün desteklenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Beyannamede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı’nın 2023’te Pakistan’ın başkenti İslamabad’da karşılıklı mutabık kalınan tarihlerde yapılmasının kabul edildiği de aktarıldı.

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