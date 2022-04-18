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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, terörist hedeflere yönelik Pençe-Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını hatırlatarak, "Türkiye, terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla yürütecek. Yeni konsept değişikliği ile çok daha başarılı neticeler alıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının katıldığı 'Türkiye'nin Çocuklarından, Türkiye Resimleri' yarışması sergisine katıldı. Burada konuşan Şentop, ilk olarak Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin konuştu.

''Ayaklarına taş değmesin''

Mustafa Şentop, "Türkiye, terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla yürütecek. Yeni konsept değişikliği ile beraber terör saldırılarını önleme, mukavemette bulunma yerine teröristlerin mevzilendiği yerleri, hazırlık yaptığı mekanları önceden vurma ve imha etme yönünde çok daha başarılı neticeler alıyoruz. Türkiye, terör örgütü ve teröristleri yok edene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin bütün mensuplarına, komuta kademesine ve Mehmetçiklerimize Cenab-ı Haktan kolaylıklar, başarılar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin" dedi.

''Çocuklar geleceğin yegane anahtarıdır''

Şentop, TBMM'nin önemine değinerek, "23 Nisan 1920'nin ilk dönem milletvekilleri aynı zamanda savaş meydanında düşmana karşı bizzat çarpışmış, mücadele etmiştir. Bu sebeple bizim Meclis'imiz dünyada başka bir örneği olmayan hem kurucu hem kurtarıcı Meclis özelliklerini taşır. 23 Nisan 1920 tarihi ilk Meclis'imizin açıldığı gün olarak tarihimizde yerini aldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan edilen bir bayram olarak tescil ettirmiştir. Çocuklar her toplumun devamlılığının, geleceğinin yegane anahtarıdır. Büyüdüğünüz zaman bu Meclis'i, büyük tarihe sahip bu vatanı ve devleti sizler yöneteceksiniz" diye konuştu.

Başkan Şentop, konuşmasının ardından dereceye giren çocuklara hediyelerini verdi. 8-12 ve 13-17 yaş olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, 8- 12 yaş kategorisinde Kırgızistan'dan Melek Salmanova (10) 'Vatanı Özlüyorum' isimli resmiyle birinci oldu. 13-17 yaş kategorisinde ise Almanya'dan Muhammed Yusuf Şalvarcıoğlu (16) 'Sıla Yolu' isimli resmi ile birinciliğe layık görüldü. Her iki kategoride dereceye giren ilk 3 resim ve mansiyon ödülleriyle birlikte toplamda 16 esere hediye verildi.

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