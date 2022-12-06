Gündem TBMM Başkanı Şentoptan İYİ Partili Örs için geçmiş olsun telefonu
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan İYİ Partili Örs için geçmiş olsun telefonu

TBMM'de bütçe görüşmelerinin ikinci gününde de kavga yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile arasında yumruklaşma oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentoptan İYİ Partili Örs için geçmiş olsun telefonu
TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak Örs'ün yaralanmasından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı
GÜNDEM
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı. Ardından kürsüde konuşan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz ve AK Parti'li Turan tartıştı. AK Parti ve İYİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin de ayağa kalkarak tartışmaya başlaması üzerine gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 10 dakika oturuma ara verdi. Ancak tartışma devam etti

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı
OYNAT 00:37
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı
TBMM'de bütçe görüşmelerinin ikinci gününde de tansiyon yükseldi. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile arasında yumruklaşma oldu. Kavgada yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.

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