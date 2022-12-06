TBMM Başkanı Şentop'tan İYİ Partili Örs için geçmiş olsun telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak Örs'ün yaralanmasından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.
Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı. Ardından kürsüde konuşan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz ve AK Parti'li Turan tartıştı. AK Parti ve İYİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin de ayağa kalkarak tartışmaya başlaması üzerine gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 10 dakika oturuma ara verdi. Ancak tartışma devam etti