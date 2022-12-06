Gündem Meclisteki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı
ANKARA

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı

TBMM'de bütçe görüşmelerinin ikinci gününde de tansiyon yükseldi. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile arasında yumruklaşma oldu. Kavgada yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclisteki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı
Kavga anları kameralara böyle yansıdı.

TBMM'de bütçe maratonu gerginliklerin gölgesinde devam ediyor.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada gerginlik artmış, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşma yaptığı sırada ise gerginlik tırmanarak arbedeye dönüşmüştü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde yine tansiyon yükseldi. Tartışmaların yaşandığı Meclis'te oturuma ara verildiği sırada AK Parti'li Zafer Işık ve İYİ Parti'li Hüseyin Örs arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı
OYNAT 00:37
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı
TBMM'de bütçe görüşmelerinin ikinci gününde de tansiyon yükseldi. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile arasında yumruklaşma oldu. Kavgada yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.


  • Örs’ün Işık’ın elindeki yüzük nedeniyle başından yaralandığı için hastaneye kaldırıldığı ve tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenildi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturumu yeniden açtığında milletvekillerini uyararak, “Bütün milletvekillerinden gazi Meclis’in usulüne, ona yakışır şekilde hareket etmelerini rica ediyorum. Meclis’te söz atma vardır ama konuşmacının intizamını bozacak şekilde laf atmaların doğru olmadığını düşünüyorum. Milletvekili arkadaşlarımı uyarmayı da kendime zül sayıyorum” dedi.

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