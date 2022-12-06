Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı

TBMM'de bütçe maratonu gerginliklerin gölgesinde devam ediyor.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada gerginlik artmış, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşma yaptığı sırada ise gerginlik tırmanarak arbedeye dönüşmüştü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde yine tansiyon yükseldi. Tartışmaların yaşandığı Meclis'te oturuma ara verildiği sırada AK Parti'li Zafer Işık ve İYİ Parti'li Hüseyin Örs arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Örs’ün Işık’ın elindeki yüzük nedeniyle başından yaralandığı için hastaneye kaldırıldığı ve tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenildi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturumu yeniden açtığında milletvekillerini uyararak, “Bütün milletvekillerinden gazi Meclis’in usulüne, ona yakışır şekilde hareket etmelerini rica ediyorum. Meclis’te söz atma vardır ama konuşmacının intizamını bozacak şekilde laf atmaların doğru olmadığını düşünüyorum. Milletvekili arkadaşlarımı uyarmayı da kendime zül sayıyorum” dedi.

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