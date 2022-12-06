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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' sözlerine tepki: Büyük bir saygısızlık

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Gazi Meclis’ polemiğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Şentop, “Kim yaparsa yapsın büyük bir saygısızlık. ” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Şentoptan Kılıçdaroğlunun Gazi Meclis sözlerine tepki: Büyük bir saygısızlık
​TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Gazi Meclis’ polemiğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Şentop, “Kim yaparsa yapsın büyük bir saygısızlık. ” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE GERGİNLİK

Bütçe görüşmelerindeki gerginlikle ilgili ise, "Meclis’te hürmeti olmayanların milletimize de bir vaadi olamaz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GAZİ MECLİS SÖZLERİ

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen 2023 yılı bütçe görüşmelerinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralardan ibaret siyasetini Gazi Meclis'te de yineledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu meclise Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar..." sözlerini kullanarak TBMM'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin tepkilerine ise 'Bırakın bu ayakları' diyerek skandal bir yanıt verdi.

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