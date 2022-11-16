TBMM Başkanvekili Adan: PKK'ya terör örgütü demeyenlerin Meclis'te olmaya hakları yoktur

İstanbul Beyoğlu'ndaki hain terör saldırısının ardından, siyasilerin İstiklal Caddesi'ne anma ziyaretleri sürüyor.

TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Adan, bugün kahpece, haince kurulan bir pusuyu lanetlemek için burada olduklarını ifade etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan

PKK/PYD'nin saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Adan, şöyle konuştu:

"Burada patlayan bombanın fünyesi, PKK'yı, PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir. PKK/PYD'nin suç işleyen örgüt mensupları, Avrupa'nın her tarafında çok rahat bir şekilde gezmekte ve Türk milletine karşı düşmanlıklarını devam ettirmektedir. Buradan sesleniyorum; Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür. Bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir. İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin göz bebeğinde, Beyoğlu'nda kan kusanlar, sıçrayan kan, PKK'yı, PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır. Bu leke asla yüzlerinden silinmeyecektir."

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TBMM Başkanvekili Adan, yemin etmiş bir milletvekili olarak bir şeyi ifade etmek istediğini belirterek, "Anayasaya bağlılık yemini yapan bütün milletvekilleri PYD'yi, PKK'yı terör örgütü ilan etmek mecburiyetindedir. PKK'ya, PYD'ye terör örgütü demeyenlerin, bu cinayeti işleyenlerin suç ortakları olduğunu ifade etmek isterim. PKK'ya, PYD'ye terör örgütü demeyenlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaya hakları yoktur" ifadesini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ TERÖRE BOYUN EĞMEYECEK"

Adan, İstanbul'da işlenen bu cinayetin sadece Türk milletinin vatandaşlarına karşı işlenmediğini, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

Suriye'de bir yapılanmaya öncülük yapıldığını vurgulayan Adan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin gözü önünde, bütün dünyanın gözü önünde PKK'ya, PYD'ye, kongre muhalefetiyle milyon dolarlar onaylanarak destek verilmektedir. Yakalanan terör örgütlerinin üzerlerinden çıkan silahların hiçbiri kendilerine ait değildir. Bütün silahlar Avrupa menşeli, Amerika menşeli silahlardır. Bir gül bahçesine sokarcasına şehitler veriyoruz. Fakat Cenabıallah'a şükürler olsun ki terör örgütünün Türkiye'de nefesi kesilmiş ancak bu tip kahpeliklerle eylemlerini yapabilmektedirler. Yurt dışında da hepsi saklandıkları mağaralarında yakalanmakta, adalete teslim edilmekte ve etkisiz hale getirilmektedir. Türk milleti büyüktür, teröre asla boyun eğmeyecektir."

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Burada rahmete kavuşan Ecrin'in bedeninin, terör örgütlerinin, Türkiye'ye düşmanlık yapan hainlerin hepsinin başını ezecek kadar ağır olduğunu belirten Adan, "Burada kana bulanan bebek arabası, PKK'nın, PYD'nin, Türkiye'ye düşmanlık yapanların bütün hayallerini ortadan kaldıracak büyüklüktedir. Türk milleti teröre teslim olmayacak, Türk milleti insanlık var oldukça birliğini koruyacak, devlet büyüyerek, gelişerek devam edecektir" diye konuştu.

Celal Adan, terörü lanetlediğini anlatarak, Türkiye'nin dünden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından hayatını kaybedenler için platformun başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Adan'a ziyaretinde, MHP İl Başkanı Birol Gür, bazı MHP'li milletvekilleri ile merkez yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

TBMM Başkanvekili Adan, daha sonra beraberindekilerle İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alanda esnaf ziyareti yaparak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Bugün PKK'nın alçak saldırısını lanetlemek üzere Beyoğlu'ndayız. Burada haince katledilen Ecrin’in küçücük bedeni, bölücü terörün kafasını ezecek kadar ağırdır. Kana bulanan bebek arabası, Türkiye üzerine kurulan emperyal hayalleri dağıtacak kadar büyüktür. pic.twitter.com/5zT6Dhg0hI — Celal ADAN (@celal_adan) November 16, 2022

"ECRİN'İN KÜÇÜCÜK BEDENİ TERÖRÜN KAFASINI EZECEK KADAR AĞIRDIR"

TBMM Başkanvekili Celal Adan ziyaret sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün PKK'nın alçak saldırısını lanetlemek üzere Beyoğlu'ndayız. Burada haince katledilen Ecrin’in küçücük bedeni, bölücü terörün kafasını ezecek kadar ağırdır. Kana bulanan bebek arabası, Türkiye üzerine kurulan emperyal hayalleri dağıtacak kadar büyüktür."

GÜNDEM İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNDEM İletişim Başkanlığı uzmanlara sordu: Terör saldırılarında neden görüntü paylaşmamalıyız?

OYNAT 00:58 İstanbul'daki terör saldırısını yapan kadın şüphelinin olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan ve patlamadan sonra yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Alham Albashir'in patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı. BiP'te paylaş

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