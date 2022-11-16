İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan gözaltındaki Suriye uyruklu Alham Albashır'ın Taksim'e gelişi ve olaydan sonra uzaklaştığı anların yer aldığı güvenlik kameraları görüntülerini paylaştı.

OYNAT 00:58 İstanbul'daki terör saldırısını yapan kadın şüphelinin olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan ve patlamadan sonra yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Alham Albashir'in patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı. BiP'te paylaş

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Görüntülerde, olay günü saat 15.17'de Taksim Meydanı tarafından İstiklal Caddesi'ne giren teröristin, sırt çantası ve elindeki bir poşetle caddede yürüdüğü görülüyor.

Başörtüsü ile eşkalini gizlemeye çalışan ve saat 15.29'da bir kafenin önüne gelen teröristin saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturması dikkati çekiyor.

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Görüntülerde, yaklaşık 41 dakika bankta oturan Albashır'ın, saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak yine Taksim Meydanı istikametine yürümeye başladığı, patlamanın gerçekleştiği an olan saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladığı anlar yer alıyor.

Teröristin daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar da kayıt altına alındı.