Gündem İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL

İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan gözaltındaki Suriye uyruklu Alham Albashır'ın Taksim'e gelişi ve olaydan sonra uzaklaştığı anların yer aldığı güvenlik kameraları görüntülerini paylaştı.

İstanbul'daki terör saldırısını yapan kadın şüphelinin olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:58
İstanbul'daki terör saldırısını yapan kadın şüphelinin olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan ve patlamadan sonra yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Alham Albashir'in patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, olay günü saat 15.17'de Taksim Meydanı tarafından İstiklal Caddesi'ne giren teröristin, sırt çantası ve elindeki bir poşetle caddede yürüdüğü görülüyor.

Başörtüsü ile eşkalini gizlemeye çalışan ve saat 15.29'da bir kafenin önüne gelen teröristin saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturması dikkati çekiyor.

Görüntülerde, yaklaşık 41 dakika bankta oturan Albashır'ın, saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak yine Taksim Meydanı istikametine yürümeye başladığı, patlamanın gerçekleştiği an olan saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladığı anlar yer alıyor.

Teröristin daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar da kayıt altına alındı.
Park kavgası kanlı bitti

Park kavgası kanlı bitti

Anne babasının bıçaklandığını öğrenince kurşun yağdırdı.
Bir işçi öldüüç işçi hastanelik oldu

Bir işçi öldü
üç işçi hastanelik oldu

​Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

İstiklal Caddesine gelme ve bombayı bırakma anları.

Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu.

​Numan Kurtulmuş karanfil bıraktı.

​Polonya'ya düşen füzeye ilişkin dikkat çeken açıklama.

​Kilit adam Bilal Hassan.

​İstanbul Fatih'te dehşet anları.

Dünya diken üstünde: Biden'dan ilk açıklama geldi.

​NATO üyesi ülkede iki kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.