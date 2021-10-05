Gündem Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor
TEKİRDAĞ

Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor

Tekirdağ'da birkaç gün önce yerde para bulan Tiyatro Eğitmeni Selahattin Karadağ, paranın sahibi aramak için kolları sıvadı. Binlerce broşür bastıran Karadağ, kapı kapı gezip broşürleri dağıtarak parayı kaybeden kişiyi arıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tekirdağ haberleri: Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor
Selahattin Karadağ

Kapaklı ilçesinde para bulan Tiyatro Eğitmeni Selahattin Karadağ, paranın sahibini bulmak için ilginç ve bir o kadar takdir edilesi bir yönteme başvurdu. İlçede kapı kapı gezen eğitimci Karadağ, “Bir miktar para bulunmuştur. Para kaybedenlerin bana ulaşması rica olunur” yazılı broşürleri dağıtıyor.

Çöpte bulduğu parayı polise teslim eden temizlik görevlisi: İşimi sevdiğimden dolayı başka parada gözüm yok
GÜNDEM
Çöpte bulduğu parayı polise teslim eden temizlik görevlisi: İşimi sevdiğimden dolayı başka parada gözüm yok

"Belki bir babanın çocuğu için eğitim parası olabilir"

Günler süren arayışına azimle devam eden Selahattin Karadağ, son çare olarak ilçe meydanında bir stant açarak vatandaşlara broşür veriyor. Bulduğu paranın kaybeden kişi için önemli olduğunu ifade eden Karadağ, “Parayı bulduğum gün sahibini aramaya çalıştım. Belki bu para bir emeklinin maaşı olabilir, belki bir babanın çocuğu için eğitim parası olabilir, belki bir annenin ihtiyacıdır, belki bir engelli kardeşimizindir. Ben bu parayı yerine ulaştırmak için tüm imkanlarımı kullanacağım. Arama çalışmalarım sonuç vermeyince broşür bastırmak aklıma geldi. 4 gündür broşür dağıtıyorum. Parasını kaybetmediği halde ‘Benim param kayboldu’ diyenler var. Onları kale almıyorum” dedi.

"Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz": Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti
GÜNDEM
"Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz": Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

"Paranı buldum ama sen yoksun"

Parasını kaybeden kişiye seslenen Karadağ, “Senin kayıp paranı buldum, ama sen yoksun. Bu şekilde ilanlar bastırdım, bu senin için. Belki bu senin son paran olabilir. Belki işçisindir, emekçisindir, eğitimcisindir. Ne olursa ol, paranı almak için yanıma gel. Bu para senden başkasına yarayacak bir para değil. Kul hakkı denen bir şey var. En kısa zamanda gel, paranı al. Paran emin ellerde” ifadelerini kullandı.

"Öğrenciye bağışlayacağım"

Paranın sahibini bulamadığı takdirde eğitim gören bir öğrenciye bağışlayacağını belirten Karadağ, parasını kaybeden vatandaşın telefon numarasından kendisine ulaşmasını talep etti.

Fransızlar sokağa döküldü

Fransızlar sokağa döküldü

​Macron'u 200 farklı şehirde protesto ettiler.
İzmirde deniz yeşile büründü

İzmir'de deniz yeşile büründü

"Bu manzarayı görünce üzülüyoruz"
İsrailden İrana Karabağ yalanlaması: Aptalca

​Kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

​Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

AK ​Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.