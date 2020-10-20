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Gündem "Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz" Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti
TRABZON

"Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz": Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Trabzon'un Aslan Aydemir, yolda bulduğu 20 bin lirayı belediye aracılığıyla sahibine teslim etti. Aydemir, "20 bin lira değil, 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım. Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
20 bin lirayı bulan emekli Aslan Aydemir ve parasını kaybeden Emekli astsubay Mustafa Özden.
20 bin lirayı bulan emekli Aslan Aydemir ve parasını kaybeden Emekli astsubay Mustafa Özden.

Emekli astsubay Mustafa Özden, para yatırmak üzere babası İlhan Özden ile Kahramanmaraş Caddesi'ndeki banka şubesine gitti.

  • Paranın bir kısmını hesaba yatırdıktan sonra kalan 20 bin lirayı yeleğinin cebine koyarak bankadan ayrılan baba Özden, fark etmeden parayı yolda düşürdü.

Cadde üzerinde 200 liralık banknotlar halinde 20 bin lirayı bulan emekli Aslan Aydemir, durumu Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine belediye, kent meydanı ve Kahramanmaraş Caddesi civarında bir miktar para bulunduğuna ilişkin anons yaptı.

Babasının parayı kaybettiğini fark edince polise başvuran Mustafa Özden, ardından anons yaptırmak için belediyeye gitti.

Denizde dalış yaptığı sırada para dolu çanta buldu: Sahibine göndermek için kargoya teslim etti
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Muğla Ekincik Koyu'nda dalış yapan Tarık Tunç, metrelerce derinlikte fark ettiği çantanın yanına gitti.
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Su altında içerisini açtığında ilk önce gözlük, parfüm gibi kişisel eşyaları gördü.
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Daha sonra kredi kartı ve paraların olduğunu fark edince su yüzeyine çıktı.
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Çantanın içerisinden kredi kartı çıkmasıyla sahibini sosyal medyadan bulup durumu haber verdi.
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Çantanın içinde bulduğu 460 TL, yüzük, kimlikler ve diğer eşyaları sahibine kargoladı.
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Tunç aynı zamanda denizde altın arayarak bulduğu paralar ile sokak hayvanlarına mama alıyor.
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Dalış yaptığı sırada yanında getirdiği torbasına bulduğu bütün çöpleri doldurarak denizleri temizliyor.
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Kendisini şanslı altın avcısı olarak tanıtan Tarık Tunç, “Çantanın sahibini sosyal medya aracılığı ile buldum. Çantanın sahibi bu bölgeye kızı ve damadı ile tatile gelmiş, bu seyahat sırasında kayıp etmiş. Çantayı denizde kaybettiğini bile bilmiyor ben söyledikten sonra gezi teknesinden düşürdüğünün farkına vardı. Çantayı kargo ile kendisine ulaştıracağım. Birisinin kaybettiği bir şeyi bulup kendisine ulaştırmak çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Çantanın içinden 460 TL para, kredi kartları, kimlikleri ve yüzük çıktı çıktı” dedi.
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Denizde dalış yaptığı sırada para dolu çanta buldu: Sahibine göndermek için kargoya teslim etti
Ekincik koyunda metrelerce derinlikle dalış yapan Tarık Tunç (40) içinde para dolu çanta buldu. Sahibini sosyal medyada bularak çantayı sahibine göndermek üzere kargoya teslim eden Tunç, aynı zamanda denizlerdeki çöpleri de topluyor.

''20 bin lira değil 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım''

Burada paranın bulunduğunu öğrenen Özden, 20 lirayı belediye görevlilerinden teslim aldı.

  • Aslan Aydemir, bulduğu paranın miktarına hiç bakmadığını belirterek, şunları söyledi:
  • "Bir an bile tereddüt etmeden çevreye bakındım, paranın sahibini bulmaya çalıştım. Bulamayınca Ortahisar Zabıta ekiplerine başvurdum. Bir süre sonra şehirde para bulunduğuna dair anonslar yapıldı. Belediye yayın merkezine 'paramızı kaybettik' diye başvuran aile ile bir araya geldik. Parayı sahibine teslim ettik. Biz helal para kazanan insanlarız. 20 bin lira değil, 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım. Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz."

Mustafa Özden ise Aydemir'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "İnsanlık ve vicdan ölmemiş. Parayı babam düşürdü. Karakola başvurduk ama belediyeden de yayın yaptıralım diye geldik. Personel bizimle heyecanlandı, bizimle mutlu oldu. Memleketimin insanını bu nedenle çok seviyorum. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Dünyada iyi insanlar da var: İçi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
HAYAT
Dünyada iyi insanlar da var: İçi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

Alkışlanacak hareket: Para dolu bulduğu poşeti polise teslim etti
FOTOĞRAF 9
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İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde çalışan temizlik işçisi Numan Aktan, görevini yaptığı sırada bir ağacın dibindeki poşeti fark etti.
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Poşetin içerisinin para dolu olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu poşetle birlikte işçi Numan Aktan'ı Saraybahçe Polis Merkezi'ne getirdi.
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Polis merkezinde para dolu poşeti teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı. İfadesi alınan temizlik işçisi Numan Aktan, işlemlerin tamamlanmasının ardından görevine geri döndü.
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Alkışlanacak hareket: Para dolu bulduğu poşeti polise teslim etti
Kocaeli İzmit'te temizlik işçisi Numan Aktan, bir ağacın altında bulduğu bir poşet dolusu parayı polise teslim etti.
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