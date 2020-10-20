"Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz": Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Kendisini şanslı altın avcısı olarak tanıtan Tarık Tunç, “Çantanın sahibini sosyal medya aracılığı ile buldum. Çantanın sahibi bu bölgeye kızı ve damadı ile tatile gelmiş, bu seyahat sırasında kayıp etmiş. Çantayı denizde kaybettiğini bile bilmiyor ben söyledikten sonra gezi teknesinden düşürdüğünün farkına vardı. Çantayı kargo ile kendisine ulaştıracağım. Birisinin kaybettiği bir şeyi bulup kendisine ulaştırmak çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Çantanın içinden 460 TL para, kredi kartları, kimlikleri ve yüzük çıktı çıktı” dedi.