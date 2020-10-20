"Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz": Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti
Trabzon'un Aslan Aydemir, yolda bulduğu 20 bin lirayı belediye aracılığıyla sahibine teslim etti. Aydemir, "20 bin lira değil, 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım. Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz" dedi.
''20 bin lira değil 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım''
Burada paranın bulunduğunu öğrenen Özden, 20 lirayı belediye görevlilerinden teslim aldı.
Aslan Aydemir, bulduğu paranın miktarına hiç bakmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Bir an bile tereddüt etmeden çevreye bakındım, paranın sahibini bulmaya çalıştım. Bulamayınca Ortahisar Zabıta ekiplerine başvurdum. Bir süre sonra şehirde para bulunduğuna dair anonslar yapıldı. Belediye yayın merkezine 'paramızı kaybettik' diye başvuran aile ile bir araya geldik. Parayı sahibine teslim ettik. Biz helal para kazanan insanlarız. 20 bin lira değil, 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım. Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz."
Mustafa Özden ise Aydemir'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "İnsanlık ve vicdan ölmemiş. Parayı babam düşürdü. Karakola başvurduk ama belediyeden de yayın yaptıralım diye geldik. Personel bizimle heyecanlandı, bizimle mutlu oldu. Memleketimin insanını bu nedenle çok seviyorum. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.