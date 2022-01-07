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TEM'de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: Bir kişi yaralandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda sol şeritte arıza yapan cipin sebep olduğu ve bir otomobil ile 2 tırın da karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
TEMde arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: Bir kişi yaralandı
Devrilmekten son anda kurtulan tırlarda yüklü olan malzemeler yola fırladı.

Bolu'daki kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Nuri Ali Ş. idaresindeki 06 GE 3202 plakalı cip arıza yaparak sol şeritte durdu. Nuri Ali Ş.'nin aracını yoldan kaldırmak için çekici beklediği sırada aynı yönde ilerleyen Şaban B. yönetimindeki 27 AEH 390 plakalı cipe çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle cip ve otomobil hurdaya dönerken, yola fırlayan lastik 2 tırın da kazaya karışmasına sebep oldu. Devrilmekten son anda kurtulan tırlarda yüklü olan malzemeler yola fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü Şaban B. yaralandı.

İHA

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İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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