Denizli'deki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre; İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Kadir Yavuz idaresindeki 06 KA 986 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerleri ve ağaçları biçerek karşı şeride geçip kaza yaptı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın ve Gökhan Kırboğa’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Kader Yanar’ın ise olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Kadir Yavuz’da hastaneye kaldırılırken, incelemelerin ardından Yanar’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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İki saat sonra hastanede hayatını kaybetti

Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Gökhan Kırboğan’ın ölüm haberinin ardından yaklaşık 2 saat sonra İsmail Aydınlıktan’da kötü haber geldi. İsmail Aydınlık’ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Pouya Goudarzın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.