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Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Aksaray’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
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İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen kazada hurdaya dönen araçlar viçle kaldırılarak çekiciye yüklenirken Aksaray Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemeler yaptı.

Aksaray'daki kaza, Aksaray - Yeşilova Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden sürücüsü belirlenemeyen 68 DP 674 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve yine sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 otomobilde hurdaya döndü.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan 112 Acil Yardım ekipleri 7 kişinin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen kazada hurdaya dönen araçlar viçle kaldırılarak çekiciye yüklenirken Aksaray Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemeler yaptı. Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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