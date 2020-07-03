TEM’de otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı

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Köpeği ezip kaçan doktor Birsen Ocaklı sosyal medyanın gündeminde

Doç. Dr. Birsen Ocaklı aracıyla bir köpeğin üstünden geçtikten sonra kaçmasına dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Birsen Ocaklı için önce takipsizlik kararı veren savcı, olayın görüntülerini izlemesinin ardından verdiği kararı iptal etti. Peki Birsen Ocaklı kimdir?