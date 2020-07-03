Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem TEMde otomobil TIRa ok gibi saplandı 2 ölü 1 yaralı
3. SAYFA

​TEM’de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı

TEM’de otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken önündeki TIR'a ok gibi saplanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu-Düzce il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Okçu (52) idaresindeki Peugeot marka 20 ADE 897 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Latif Okçular yönetimindeki 31 P 4916 plakalı tıra arkadan çarptı.

Balıkesir'de korkunç kaza: Aynı aileden 6 kişi feci şekilde can verdi
GÜNDEM
Balıkesir'de korkunç kaza: Aynı aileden 6 kişi feci şekilde can verdi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesine ok gibi saplanan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Okçu ve araçta bulunan Kamil Balay (55) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Asiye Türker (51) ağır yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Konya'nın Yunak ilçesinde feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cenazeler morga kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan ağır yaralı kurtulan Asiye Türker, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kazada hayatlarını kaybeden Okçu ve Balay’ın hurdaya dönen otomobilde sıkışan cenazeleri ise, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Abone Ol Google News
2 kişi vefat etti 74 yaralımız var

2 kişi vefat etti 74 yaralımız var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki patlamaya ilişkin konuştu.
Libyaya kritik ziyaret

Libya'ya kritik ziyaret

​Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'ya gitti.
Kaos sahneleri prova oldu

Kaos sahneleri "prova" oldu

​Bu filmleri izleyenler pandemiyi kolay atlattı...
Sakarya'da yer<br>yerinden oynadı

Sakarya'da yer
yerinden oynadı

Havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
ABD'de<br>akılalmaz parti

ABD'de
akılalmaz parti

İlk koronavirüsü kapan parayı alıyor.
Bir garip olay

Bir garip olay

Kadın önce erkeği yumruklayıp tekmeledi, sonra el ele yürüdü.

Erdoğan talimat verdi

Erdoğan talimat verdi

​Soylu, Koca ve Selçuk patlamanın olduğu bölgeyi havadan inceledi.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

İşte maaşlara yansıyacak zam oranı.

Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.

Almanya'dan<br>itiraf gibi sözler

Almanya'dan
itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."
En kötü fırlayışın<br>çok daha ötesinde

En kötü fırlayışın
çok daha ötesinde

Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.