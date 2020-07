​TEM’de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı TEM’de otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü 1 yaralı Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken önündeki TIR'a ok gibi saplanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2020, 14:40 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2020, 14:40 İHA