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Gündem Balıkesirde korkunç kaza Aynı aileden 6 kişi feci şekilde can verdi
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Balıkesir'de korkunç kaza: Aynı aileden 6 kişi feci şekilde can verdi

Balıkesir'de bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı. Feci kazada aynı aileden 6 kişi olay yerinde can verdi.

Haber Merkezi AA İHA
Kazada araç kullanılamaz hale geldi.
Kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı.

İki yol arasına sıkıştılar

Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı. Kazada araç hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma timi sevk edildi. Kazada Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) hayatını kaybetti.

  • Arabadaki ailede Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun oğlu, kızı ve kızının çocukları ile birlikte Balıkesir'in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
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