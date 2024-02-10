Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe: Tutuklananlar arasında örgütün kilit isimleri yer alıyor

DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen C.E.'nin eşi örgütün İstanbul sorumlusu olduğu ileri sürülen G.E., Mart 2018'de Lübnan'da gözaltına alındığı öne sürülen, DHKP/C örgütü yöneticisi olmak suçlamasıyla yargılanan A.Ö., saldırı esnasında öldürülen DHKP/C militanı Pınar Birkoç'un ablası N.B., Ocak 2015'te Dolmabahçe Sarayı önünde saygı nöbeti tutan askerlere yönelik saldırı yapan hücre üyesi Fırat Ö.'nün kuzeni olan ve örgütün Hatay sorumlusu olarak gösterilen, geçmiş dönemlerde Suriye'de bomba ve silah eğitimi aldığı iddiasıyla soruşturma geçiren örgüt sorumlusu S.Ö.'nün de tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.