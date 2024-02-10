Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe: Tutuklananlar arasında örgütün kilit isimleri yer alıyor

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi girişinde düzenlenen saldırıda düğüm çözüldü. Sol terör örgütü DHKP/C'ye mensup iki hücre üyesi tarafından polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada yakalanan 96 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Terör örgütüne ağır darbe
Tutuklananlar arasında örgütün kilit isimleri yer alıyor
Eyleme ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklananlar arasında etkili eylem talimatı ile hareket ettikleri anlaşılan örgütün kilit isimleri bulunuyor.