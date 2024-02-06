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Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişimi: 2 terörist ölü ele geçirildi 3'ü polis 6 kişi yaralandı

İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki teröristin ölü ele geçirildiğini duyurdu. Olayda 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını açıkladı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:48 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 12:38 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.
Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir."
ifadelerini kullandı.

Üçü polis 6 kişi yaralandı

Yerlikaya, "
Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
"
dedi.
#İstanbul
#Çağlayan Adliyesi
#Silah
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