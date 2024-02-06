Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir."
ifadelerini kullandı.
Üçü polis 6 kişi yaralandı
Üçü polis 6 kişi yaralandı
Yerlikaya, "
Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
"
dedi.
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2 saat önce