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Kurban saat kaça kadar kesilir? Kurban kesim vakti başlangıç ve bitişi

Kurban kesim vakti, Kurban Bayramı’nda bu ibadeti yerine getirecek olan Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 15 Haziran tarihine denk geliyor. Yılın ikinci bayramı için tüöm hazırlıklar yapıldı Bugün itiberiyle kurban kesme ibadeti gerçekleştirilecek. Peki, kurban ne zaman, saat kaça kadar kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Kurban bayramının kaçıncı gününe kadar kurban kesilir? Kurban gece kesilebilir mi? İşte Kurban kesim vakti başlangıç ve bitişi...

08:24 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kurban bayramı
Kurban bayramı

Kurban Bayramı başladı. Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın kaçıncı gününe kadar kesilir? sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 'Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?' sorusunun cevabını yayımladı.

Kurban ne zaman, saat kaça kadar kesilir?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurban gece kesilebilir mi?

Hanefi mezhebine göre, kurbanın kesimi gece de yapılabilir. Kurban Bayramı'nın üç günü boyunca gece ve gündüz kurban kesimi mümkündür. Dolayısıyla, kurbanın gece kesilmesi dinen bir sakıncaya veya yasağa tabi değildir. Ancak, kurban kesimi için belirlenen zaman diliminde uygun bir mekânın seçilmesi ve gerekli hijyenik koşulların sağlanması önemlidir.

Kurban hangi saatten sonra kesilmez?

Kurban kesme vakti, bayram namazının kılınmasının ardından başlar ve Hanefî mezhebine göre, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Dolayısıyla, üçüncü günün akşamından sonra kurban kesimi yapılamaz.

Özetle, kurban kesimi Kurban Bayramı'nın dördüncü günü güneş batana kadar tamamlanmalıdır.



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