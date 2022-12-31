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POLİTİKA

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete ‘ittifak’ çağrısı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan yayınladığı mesajla muhalefete ‘ittifak çağrısı yaptı. Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlarda büyük kan kaybeden örgütün son durumunu ‘durum gerçekten kritik’ sözleriyle itiraf eden Kalkan, “Farklılıkları bırakarak birleşmek ve iktidarı göndermek gerekiyor. Çok kritik bir dönemdeyiz. Erdoğan da söylüyor “Daha bunlar iyi günleriniz” diyor. Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete ‘ittifak’ çağrısı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil
PKK elebaşlarından Duran Kalkan muhalefete çağrı yaptı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan yardım çağrısında bulundu. Dış ülkelere çağrı yapan Kalkan, "Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete ‘ittifak’ çağrısı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil
OYNAT 03:14
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete ‘ittifak’ çağrısı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan bir mesajla içeriğine 'ittifak çıkış yaptı. Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda büyük kan kaybetme süreleri son gidişi 'durum gerçekten kritik' sözleriyle itiraf eden Kalkan, “Farklılıklarını yürütmeyi ve yürütmeyi bitirmesi gerekiyor. Çok kritik bir dönemdeyiz. Erdoğan da “Daha bunlar iyi günleriniz” diyor. Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz” dedi.


'GERÇEKTEN TIKANMA DERİNLEŞİYOR'

Muhalefete birlik çağrısı yapan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, "Daha çok kritik bir dönemdeyiz. Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan'da hep söylüyor ya 'Daha bunlar iyi günleriniz' gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım. Oldukça kritik bir süreçteyiz. Bunu iyi görmek gerekiyor. Her türlü şeyler gelişebilir. Daha ağır saldırılar olabilir. Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik. Tarihe gömmek gerekiyor onu. Tarihe gömmek için de ne gerekiyorsa yapmak lazım. Her türlü mücadeleyi birlikte ortak olarak yürütmek gerekli. Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler. Durum gerçekten de ciddidir. Yani öyle hafife alınacak yada farklı biçimde algılanacak, değerlendirilecek bir durum değil. Bu çok zorluyor. Hareketi, yoldaşları, halkımızı, yurt seven insanları, dostlarımızı herkes tetikte yani. Şimdi herkes çaresiz, çözümsüz. Gerçekten de tıkanma derinleşiyor." dedi.

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