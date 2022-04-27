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Dünya Terörist elebaşı Duran Kalkanın uykuları kaçtı Bizi ortadan kaldıracaklar bu gerçeği görmek lazım
ORTADOĞU

Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın uykuları kaçtı: Bizi ortadan kaldıracaklar bu gerçeği görmek lazım

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın uykularını kaçırdı. Örgüt medyasına konuşan Kalkan, "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." itirafında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist elebaşı Duran Kalkanın uykuları kaçtı: Bizi ortadan kaldıracaklar bu gerçeği görmek lazım
​Terörist elebaşı Duran Kalkan

TSK'nın Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu sonrası terör örgütü PKK köşeye sıkıştı.

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.

Örgütün parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyleyen Kalkan, "Bizi tümden yok etmek istiyorlar" dedi.

"GERİLLA ÜSLENMESİNİ ORTADAN KALDIRACAKLAR"

Örgüt medyasına konuşan terörist elebaşı, "ZAP Bölgesinde başarılı olurlarsa diğer gerilla bölgelerini, Hakurk'dan, Haftanin’e kadar tümden denetim altına alacaklar. Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." ifadelerini kullandı.

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Terörist elebaşı Duran Kalkanın uykuları kaçtı: Bizi ortadan kaldıracaklar bu gerçeği görmek lazım

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