Gündem PKK elebaşı Duran Kalkan Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız
POLİTİKA

PKK elebaşı Duran Kalkan: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'ın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. Terörist Kalkan operasyonların devam etmesi halinde savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacaklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
PKK elebaşı Duran Kalkan: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız
PKK'ın sözde yürütme komitesi üyesi olan Duran Kalkan.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu sonrası PKK terör örgütü sözde lider kadrosundan elebaşı Duran Kalkan dün örgütün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Duran Kalkan, “geçen yıldan ders ve tecrübe çıkararak” çatışmayı "metropollere” yayma tehdidinde bulundu.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız
OYNAT 00:43
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu sonrası köşeye sıkışan PKK'ın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan Türkiye'yi açıkça tehdit etti. Terörist Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde savaşı şehirlere taşıyacaklarını söyledi.

'TÜRKİYE'DE OLACAK BU SAVAŞ'

Kalkan, konuşmasının devamında “Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır” diye konuştu.

PKK elebaşı Duran Kalkan: Mücadelemiz dostlarımızla daha etkili hale geldi
GÜNDEM
PKK elebaşı Duran Kalkan: Mücadelemiz dostlarımızla daha etkili hale geldi
İsmail Ok AK Partiye katıldı

İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti rozetini taktı.
Otomotivibekleyen yeni tehlike

Otomotivi
bekleyen yeni tehlike

Çip krizi bunun yanında çerez kalacak.
Dekont tuzağı

​Otomobilini satacakken dolandırıcıların oyununa geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit ile bataklık kuruyacak.

​Operasyon bölgesinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki mağara tespit edildi.

​Tarihi araç koleksiyonculuğu: Retro.

​20 ay önce sel afeti yaşanmıştı: Su seviyesi yükseldi yol çöktü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.