PKK elebaşı Duran Kalkan: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız

Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftarını huzurevi sakinleri ile yaptı.



Emine Erdoğan, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlı vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.



Ziyaretten bilgisi olmayan huzurevi sakinleri, yemekhanede karşılarında Emine Erdoğan'ı gördüklerinde şaşkınlık ve sevinç yaşadı.



İftar vaktinde ezanı imam olan huzurevi sakini Bilal Coşkun okudu.



İftarın ardından yaşlı vatandaşlarla tek tek sohbet edip yaşam hikayelerini dinleyen Emine Erdoğan, huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Hem duygusal ve hem de keyifli anların yaşandığı ziyarette yaşlı vatandaşlar, Emine Erdoğan'a 'Cumhurbaşkanımıza selam ve sevgilerimizi ilet.' ricasında bulundu.



İftar programında Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşlik etti.







